La nostra guida pratica sui letti a castello a scomparsa

Redazione - 03 dicembre 2015

Letto a castello con un terzo letto estraibile a scomparsa

Il letto a castello è un'ottima soluzione che viene scelta quando vogliamo ottimizzare lo spazio della cameretta dei bambini. Questo genere di letto può essere utile anche quando dobbiamo arredare la casa delle vacanze, o comunque per recuperare spazio in una camera piccola. La struttura a castello consiste di inserire due letti, uno sopra all'altro. Per raggiungere il letto superiore si utilizza una comoda scaletta che in genere è realizzata con lo stesso materiale della struttura dei letti. La struttura può essere di legno oppure in metallo.

Volendo è possibile inserire un terzo letto, utilizzando lo spazio sottostante il letto inferiore, inserendolo in un pratico cassettone. Questa tipologia di letto deve essere realizzata in modo di garantire la sicurezza, quindi i materiali devono essere robusti e resistenti. Durante il giorno il terzo letto scompare evitando inutili ingombri. In foto il letto a castello dotato di terzo letto estraibile modello Merlino di Doimo Cityline. Su una parete si concentra l'area dedicata al riposo, soluzione salvaspazio per le camerette.

Una soluzione di letto a castello a scomparsa ikea

Se il budget non è alto, anche da Ikea troviamo altre idee molto pratiche e funzionali per arredare la camera dei ragazzi risparmiando spazio prezioso.

Un esempio? La struttura per letto a castello Svarta in acciaio, che consente di sistemare un terzo letto al di sotto. Il letto superiore è dotato di rete di protezione, e per raggiungerlo si può usare una pratica scaletta realizzata con gli stessi materiali della struttura, quindi molto resistente, garantendo la massima sicurezza anche per i più piccoli. In alternativa possiamo trovare anche letti a soppalco. Con questa soluzione non solo recuperiamo spazio ma possiamo anche sistemare una pratica scrivania, avendo così un modo pratico e funzionale per sfruttare lo spazio disponibile.

Letti a castello per bambini