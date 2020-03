Letti singoli con letto estraibile, ecco 6 proposte di qualità

Redazione - 13 dicembre 2017

I vantaggi di un letto singolo con letto estraibile

I letti singoli con letto estraibile rappresentano un’ottima soluzione salvaspazio per la cameretta dai bambini e dei ragazzi ma anche per la stanza degli ospiti. Il secondo letto viene estratto quando ce n’è bisogno e poi “sparisce”, i meccanismi di apertura sono stati perfezionati col tempo e oggi risultano leggeri, perfettamente scorrevoli e facilmente maneggiabili. Non richiedono alcuno sforzo, insomma.



Migliorata, rispetto ai primissimi modelli, è anche l’estetica: questi letti oggi sono contraddistinti, nella maggior parte dei casi, da forme pulite e snelle e da un design molto gradevole. Per quanto riguarda i colori, la scelta appare pressoché infinita. Ma come trovare il modello più adatto?



Questa guida è per voi: vi mostreremo 6 fra le migliori proposte in commercio. Cominciamo da questo, che appartiene alla collezione Titti di Bonaldo: la seconda rete è inserita nella base apribile e si estrae in pochi istanti; il rivestimento sfoderabile è disponibile in tessuto, ecopelle e pelle e, per quanto riguarda la struttura dei piedini, le opzioni sono numerose. Una proposta pratica, comoda e moderna.

Il letto Lobby Basso di Clever

Clever, azienda italiana specializzata nella produzione di arredi per camerette, propone il letto estraibile singolo Lobby Basso, che vedete nella foto. Il letto superiore è disponibile nella versione fissa e in quella con ruote; l’altezza del materasso da terra è pari a 88 cm.



Il secondo, invece, può essere attrezzato con cassettoni oppure dotato di una rete aggiuntiva e in quest’ultimo caso il totale dei letti sale a 3. L’altezza del materasso da terra del letto estraibile (ci riferiamo sempre al secondo) è pari a 49 cm.



Per quanto riguarda i materiali, si sceglie fra laccato e melaminico. Molto ampia è la gamma di colori e finiture ed è possibile optare sia per un’unica tinta che per un abbinamento cromatico personalizzato. Chi ha figli piccoli può richiedere materassi e protezioni anticaduta.

Il letto Maya di Twils

Twils è un’azienda in provincia di Treviso. Da oltre vent’anni produce letti imbottiti, letti in tessuto, divani e tessili di ottima qualità. Nel catalogo figurano anche diversi letti singoli con letti estraibili e in questa immagine vi mostriamo una proposta della collezione Maya.



Si tratta, per l’esattezza, del modello 8 angolo/Wave (è disponibile anche con l’angolo sulla sinistra), costa circa 1.200 euro, è dotato di due materassi ortopedici e il rivestimento è in tessuto. A quest’ultimo proposito, vogliamo sottolineare che la scelta è davvero molto vasta e il campionario viene costantemente arricchito e aggiornato.



Tutti i tessuti sono smacchiabili, anallergici, antibatterici e antiacari. Dopo averli lavati, inoltre, non è necessario stirarli.

Il letto Summer C di Berto

Anche la storica azienda brianzola Berto Salotti ha inserito nella propria produzione alcuni letti con sottoletto estraibile. Molto richiesto è il modello imbottito Summer C, che vedete nell’immagine. Cuciture “pizzicate”, fodera a cappuccio “smart” e le due testate opposte sono le sue caratteristiche principali.



Il rivestimento giroletto sfoderabile può essere realizzato in tessuto, in pelle oppure in ecopelle. La rete a doghe è in legno di faggio in multistrato con cursori di rigidità nella zona lombare. Summer C è fatto interamente a mano e l’azienda offre a tutti i clienti la possibilità di personalizzarlo per quanto riguarda le dimensioni, i colori e numerosi dettagli.



Volete sapere quali sono le misure di base? Il letto ha una lunghezza pari a 95 cm, una profondità pari a 212 cm e un’altezza di 86 cm; la rete misura 85x195 cm.

Il letto Duetto di Flou

Molto interessante anche questa proposta, un’icona di Flou: il letto trasformabile Duetto. Il secondo letto si solleva facilmente tramite dei pistoni e gas e arriva alla stessa altezza del primo; è possibile ancorare i due letti per mezzo di altrettanti blocchi realizzati in acciaio e gomma, creando così un matrimoniale.



Duetto è contraddistinto da un design elegante e minimalista, per la struttura si può scegliere un rivestimento (completamente sfoderabile) in tessuto, in pelle o in ecopelle. Questo modello è completato da un basco di copertura, da buste porta guanciale e cuscini a rullo e volendo si aggiunge anche lo schienale.



Fra le diverse versioni disponibili segnaliamo quella dotata di una gonna in stile shabby chic e di cuscini sagomati: più morbida, più romantica delle altre.

Il letto Sandwich Soft di Zalf