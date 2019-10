Liberi in Cucina con Alpes Inox

Redazione - 26 settembre 2010

Acciaio in vista

Liberi in Cucina è il nuovo progetto di cucine in acciaio inox ad installazione libera configurabili in base al proprio spazio e al proprio gusto. Alpes inox propone delle soluzioni innovative e spettacolari, che risultano essere estremamente funzionali per arredare al meglio un ambiente così importante come è quello della cucina.

Nico Moretto Compasso d'Oro

L’intuizione che valse a Nico Moretto nel 1998 il Premio Compasso d’Oro per i piani cottura ribaltabili, grazie ai quali è possibile liberare lo spazio occupato dai fuochi quando questi non vengono utilizzati, si sviluppa in questa collezione Liberi in Cucina composta da elementi modulari, indipendenti, autonomi che integrano tutte le funzioni del lavaggio, della cottura e preparazione dei cibi, della differenziazione e smaltimento dei rifiuti e dell’aspirazione.

Configurazioni infinite

Affiancabili, allineati alla parete o contrapposti nello spazio,o ancora da utilizzarsi ad isola, i moduli della serie "Liberi in Cucina", le cui dimensioni vanno da 70 a 280 cm di larghezza, consentono le più diverse soluzioni e la cucina può modificare il proprio assetto nel tempo, completando progressivamente le proprie dotazioni, mutando la propria configurazione con il variare delle esigenze e dei bisogni o accompagnare gli abitanti in nuovi spazi e nuove situazioni.

Modularità

Liberi in cucina offre un ampio ventaglio di scelte che vanno dai materiali da impiegare per i top (acciaio, Dupont Corian®, legno) all’organizzazione dei contenitori (cassetti, cassettoni, ante a loro volta internamente attrezzati). I moduli sono attrezzati con vasche e lavelli di varie dimensioni e tipologie, affiancabili a piani cottura ribaltabili, da appoggio o da incasso. Nella parte frontale trovano posto forni, cantinette frigo o pannello lavastoviglie.

Isole multifunzioni