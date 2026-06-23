Redazione - 23 giugno 202626 giugno 2026
Lotus: il nuovo divano di Doimo Salotti per spazi dinamici
Lotus di Doimo Salotti: una vera e propria isola di relax dalle forme arrotondate che può essere riorganizzata in base alle esigenze del momento.
Redazione - 23 giugno 202626 giugno 2026
Lotus: il comfort secondo Doimo Salotti
Nel nuovo divano Lotus di Doimo Salotti si fondono design ricercato e funzionalità per dare vita ad una seduta sempre più avvolgente.
L'attenzione del noto marchio verso il benessere abitativo trova piena espressione in un progetto che interpreta con eleganza le nuove esigenze dell'abitare. Le linee sinuose e le proporzioni equilibrate sono frutto di un attento studio che eleva il livello di ergonomia dell'imbottito senza rinunciare al design.
Ogni dettaglio costruttivo è pensato per offrire un'esperienza di benessere su misura, con un divano modulare che diventa il protagonista indiscusso del living contemporaneo.
Con Lotus, il comfort non è più un concetto statico, ma un viaggio dinamico tra forme morbide e libertà compositiva.
Ogni elemento di Lotus è liberamente posizionabile
Lotus è un divano componibile che può essere trasformato in base alle esigenze del momento, dando vita a configurazioni lineari oppure ad angolo, anche con sedute indipendenti. Ogni modulo, rifinito su tutti i lati, può essere collocato a centro stanza, offrendo la massima libertà progettuale.
Gli schienali amovibili e riconfigurabili a piacere sono il tratto distintivo. Possono essere spostati liberamente per personalizzare il comfort e valorizzare l'estetica del divano da diverse angolazioni.
Lotus consente di vivere il divano in un modo nuovo, con un linguaggio adatto a contesti abitativi contemporanei sempre più aperti e fluidi.
La qualità costruttiva rende Lotus il fulcro dell'ambiente giorno
Lotus ha una struttura robusta, progettata per durare nel tempo. È in legno multistrato con rinforzi angolari in legno massello. Questo divano non presenta cinghie elastiche, bensì, una seduta "piena" con vari poliuretani espansi di alta densità ed elevata qualità, studiati per offrire il giusto equilibrio tra comfort e sostegno nel tempo.
Una particolare attenzione è riservata all'imbottitura di seduta e schienale: in poliuretano espanso a densità differenziate. Gli schienali amovibili integrano una zavorra con biglie in metallo auto bilancianti nel poliuretano espanso per migliorare la stabilità durante l’uso e garantirne la solidità Le fodere dei cuscini sono in fibra di poliestere ad elevata grammatura.
Tra gli accorgimenti costruttivi c'è un sistema di aggancio a scomparsa che consente di collegare i diversi moduli in modo semplice, senza interferire con la pulizia visiva del divano moderno.
Lotus è un divano moderno ampiamente personalizzabile
Lotus è disponibile in tessuto, microfibra, similpelle e pelle, per interpretare un living dal carattere informale o ricercato. I rivestimenti sono completamente sfoderabili per offrire la massima igiene e praticità. Solo il rivestimento in pelle non è sfoderabile.
La ricca proposta cromatica offre la massima possibilità di coordinare l'imbottito con l'ambiente circostante o creare contrasti dal notevole d'impatto estetico. Dalle tonalità neutre ideali per ambienti giorno senza tempo, alle nuance più intense e decise, ogni scelta contribuisce a definire la personalità i gusti di chi vive la casa.
I piedini in polipropilene ad alta resistenza con finitura nera opaca sono alti 6 cm di serie. Possono essere richiesti nella versione da 8 cm se si desidera alleggerire visivamente il volume del divano.
Lotus si conferma come un vero elemento progettuale capace di adattarsi ad atmosfere diverse, mantenendo intatta la propria identità contemporanea.
Doimo Salotti: artigianalità, ricerca estetica e sostenibilità
Dietro ogni divano firmato Doimo Salotti convivono competenze artigianali e processi produttivi evoluti che coniugano qualità manifatturiera e precisione esecutiva. La ricerca formale si traduce in moduli curvi dalle linee seducenti, i materiali sono di prima scelta e le cuciture ribattute.
La tecnologia supporta le diverse fasi della produzione con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei materiali e ridurre gli sprechi. L'esperienza delle maestranze garantisce il controllo puntuale di ogni fase della lavorazione per ottenere un imbottito sempre perfetto.
Tramite l'azienda potrai richiedere delle fodere di ricambio per rinnovare il divano senza sostituirlo e prolungarne il ciclo di vita.
La combinazione di competenze umane e tecnologie all’avanguardia certifica l’eccellenza di Lotus, frutto di un know-how che si rinnova da generazioni.