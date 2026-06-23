Lotus: il nuovo divano di Doimo Salotti per spazi dinamici

La qualità costruttiva rende Lotus il fulcro dell'ambiente giorno

Lotus ha una struttura robusta, progettata per durare nel tempo. È in legno multistrato con rinforzi angolari in legno massello. Questo divano non presenta cinghie elastiche, bensì, una seduta "piena" con vari poliuretani espansi di alta densità ed elevata qualità, studiati per offrire il giusto equilibrio tra comfort e sostegno nel tempo.



Una particolare attenzione è riservata all'imbottitura di seduta e schienale: in poliuretano espanso a densità differenziate. Gli schienali amovibili integrano una zavorra con biglie in metallo auto bilancianti nel poliuretano espanso per migliorare la stabilità durante l’uso e garantirne la solidità Le fodere dei cuscini sono in fibra di poliestere ad elevata grammatura.



Tra gli accorgimenti costruttivi c'è un sistema di aggancio a scomparsa che consente di collegare i diversi moduli in modo semplice, senza interferire con la pulizia visiva del divano moderno.