In cameretta scegli l’illuminazione giusta

Perché è importante una corretta illuminazione in cameretta

La scelta dell'illuminazione della cameretta richiede una progettazione attenta nei minimi dettagli.

I ragazzi, infatti, trascorrono gran parte del loro tempo in questo spazio e hanno bisogno di una luce adeguata, ogni aspetto deve essere attentamente studiato, in quanto contribuisce a valorizzare determinati spazi od oggetti e a creare l'atmosfera migliore con le condizioni adatte.

Così come per la scelta dell'arredo, l'aspetto estetico dell'illuminazione gioca un ruolo fondamentale, ma bisogna anche considerare la sua valenza funzionale. È possibile trovare sul mercato una vasta gamma di soluzioni, che combinano sia il risparmio energetico sia un design accattivante.

Le luci a LED sono particolarmente consigliate, poiché consumano meno energia rispetto alle lampadine tradizionali e hanno una durata più lunga: esistono diverse modalità di illuminazione, come la luce calda per creare un'atmosfera rilassante o la luce fredda per stimolare la concentrazione durante le attività come lo studio. Alcuni prodotti offrono la possibilità di regolare l'intensità della luce per adattarsi alle diverse esigenze dei ragazzi.

Le versioni a soffitto e parete della collezione Balloon, di Estiluz, presentano un design noto ad adulti e bambini, sono realizzati in polietilene satinato, un materiale traslucido che nasconde una lampadina fluorescente a basso consumo.