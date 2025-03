Madia per soggiorno moderno: materiali, finiture e colori

Potete prendere spunto dai prodotti che vi abbiamo proposto per capire quanto sia variegato il panorama dei modelli Made in Italy. Ogni madia può essere studiata per integrarsi armoniosamente nel vostro ambiente o per diventare un elemento di forte impatto visivo.

È possibile optare per tonalità neutre oppure scegliere nuance intense per trasformare il mobile in un autentico protagonista dello spazio. I materiali spaziano dal legno, naturale o laccato, fino al vetro, metallo e ceramica. Possiamo trovare soluzioni più ricercate con rivestimenti in pelle o superfici con effetto marmo.

Madia 36e8 di Lago: un modulo a terra si sposa con una parte sospesa retta da trasparenti sostegni in vetro. Per i frontali tecnologie innovative consentono di regalare al vetro le venature intense del marmo naturale.