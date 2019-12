Idee e soluzioni per le mattonelle da cucina

Redazione - 31 maggio 2016

5 consigli furbi per scegliere le piastrelle giuste

Le piastrelle da cucina sono la soluzione più pratica che si possa adottare per rivestire le superfici più soggette a macchie, schizzi e usura di questo sfruttatissimo ambiente domestico.

Data l’infinità di soluzioni presenti in commercio, possiamo aiutarvi nella scelta, offrendovi 5 consigli pratici per individuare quelle giuste: partite da un moodboard , ovvero da una raccolta di suggestioni visive capaci di ispirarvi e orientarvi nella scelta;

, ovvero da una raccolta di suggestioni visive capaci di ispirarvi e orientarvi nella scelta; imitate ma non copiate ! Prendere spunto da soluzioni glamour e da copertina non significa poi riprodurle fedelmente a casa vostra. La vostra cucina dovrà essere unica!

! Prendere spunto da soluzioni glamour e da copertina non significa poi riprodurle fedelmente a casa vostra. La vostra cucina dovrà essere unica! stile e praticità di pari passo. Il concept del vostro “progetto cucina” non deve mai mettere in secondo piano la praticità d’uso e di pulizia della parete rivestita.

di pari passo. Il concept del vostro “progetto cucina” non deve mai mettere in secondo piano la praticità d’uso e di pulizia della parete rivestita. decidete dove posare le piastrelle. “Proteggere” solo la zona a ridosso del piano cottura e del lavello è una scelta essenziale e di tendenza, ma ugualmente forte e suggestivo è dedicare al rivestimento ceramico un’intera parete della cucina. In foto mostriamo la materica e marcata geometria della piastrella in gres porcellanato Tierras di Mutina, design Patricia Urquiola, che prende ispirazione dai colori naturali e intensi della terra.

Quali piastrelle per la cucina moderna bianca

Per non essere banale e asettica una cucina moderna bianca merita rivestimenti “speciali”, che abbiano carattere deciso e stile da vendere. Le piastrelle per una cucina bianca devono perciò essere scelte partendo da: analisi dell’ambiente , per verificarne dimensioni della stanza, luce dell’ambiente e le altre finiture presenti;

, per verificarne dimensioni della stanza, luce dell’ambiente e le altre finiture presenti; stile che vogliamo inseguire, con lo scopo di creare un ambiente confortevole e armonioso. Il consiglio da dare è quello di evitare piastrelle da cucina bianche, perché, esistendo “infinite” sfumature di bianco, non è affatto semplice azzeccare il tono della ceramica che si sposi alla perfezione con la finitura total white della zona operativa. Possiamo dunque virare verso alternative full color come quella mostrata in foto: la piastrella della collezione Iris di Ceramica Bardelli disegnata da Marcel Wanders, disponibile in sei varianti colore, formato 20x20 cm.

Le 5 nuove tendenze da non perdere per i rivestimenti da cucina

Se non sapete da dove partire per dare un nuovo look alla vostra cucina, ecco a voi 5 idee di tendenza per individuare le mattonelle da cucina ideali: la riscoperta del piccolo formato , come il listello, colorato e particolarmente decorativo. Un esempio? Quello in foto1: la piastrella in gres Lume Black, formato 6 x 24 cm, della nuova collezione Lume di Marazzi , che richiama i mattoncini maiolicati capaci di creare sorprendenti giochi di luce.

, come il listello, colorato e particolarmente decorativo. Un esempio? Quello in foto1: la piastrella in gres Lume Black, formato 6 x 24 cm, della nuova collezione Lume di , che richiama i mattoncini maiolicati capaci di creare sorprendenti giochi di luce. le grandi lastre per superfici senza soluzione di continuità, da posare sia a terra che a parete, meglio se in ambienti spaziosi. Grazie a tecnologiche stampe digitali è possibile imitare pietre e marmi, legni e cementi; come l’effetto pietra della collezione Nextone di Lea Ceramiche , nel formato 120x260 cm, disponibile anche in versione Slimtech da 6 mm di spessore.

per superfici senza soluzione di continuità, da posare sia a terra che a parete, meglio se in ambienti spaziosi. Grazie a tecnologiche stampe digitali è possibile imitare pietre e marmi, legni e cementi; come l’effetto pietra della collezione Nextone di , nel formato 120x260 cm, disponibile anche in versione Slimtech da 6 mm di spessore. i nuovi revival , come il ritorno delle tradizionali piastrelle da cucina in cemento, nel formato esagonale o quadrato 20x20. L’obiettivo è evitare superfici statiche, grazie alla presenza di decori e disegni evocativi. La collezione Cementiles di Bisazza , realizzata in piastrelle di cemento.

, come il ritorno delle tradizionali piastrelle da cucina in cemento, nel formato esagonale o quadrato 20x20. L’obiettivo è evitare superfici statiche, grazie alla presenza di decori e disegni evocativi. La collezione Cementiles di , realizzata in piastrelle di cemento. l’evoluzione del mosaico , che grazie a innovative tecnologie disegna a parete un motivo continuo dal forte potere estetico. Duttile e pratico, il mosaico può prestarsi anche a realizzare creative cornici e giochi compositivi. È di Fap Ceramiche il mosaico facente parte della collezione Mosaici Dark Side, nella versione Ring Black 30x30.

, che grazie a innovative tecnologie disegna a parete un motivo continuo dal forte potere estetico. Duttile e pratico, il mosaico può prestarsi anche a realizzare creative cornici e giochi compositivi. È di il mosaico facente parte della collezione Mosaici Dark Side, nella versione Ring Black 30x30. soluzioni 3D e finiture decor per un’alta libertà espressiva. Rendere prezioso, dinamico e scenografico l’ambiente cucina è possibile con ceramiche tridimensionali che danno vita a effetti mossi e prospettici, implementati dalla luce, come proposto da Atlas Concorde con la collezione Arkshade 3D Wall.

I 3 errori più frequenti nella scelta delle piastrelle per la nostra cucina