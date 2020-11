Scopri 4 abbinamenti possibili tra pavimento della cucina e mobili

5 consigli su come abbinare mobili e pavimento della cucina

Gres effetto legno e cucina Industrial acciaio e legno

Quando si ama il parquet ma non si vuole rischiare di rovinarlo è possibile scegliere rivestimenti in gres porcellanato effetto legno, soluzioni pratiche e funzionali che non necessitino di manutenzione, sempre perfette, antimacchia, esteticamente belle e semplici da abbinare a cucine di design moderno e minimale.

È molto interessante l’abbinamento di questa tipologia di listelli in gres con una cucina dal sapore industriale in acciaio e legno.

È importante prestare attenzione alla tipologia di finitura e di essenze che si vanno ad accostare: infatti, è possibile accostare due legni, uno a pavimento e uno per la cucina che siano molto simili ma magari disposti in maniera diversa, orizzontale e verticale, oppure spina di pesce e a listoni lunghi.

Inoltre, è anche possibile e molto gradevole scegliere due essenze e colori totalmente in contrasto, come un ulivo e un rovere chiaro, oppure un wengè e un larice o ancora, un teak e un frassino per attribuire allo spazio un carattere molto forte e particolare, ancora di più poi, se enfatizzato dall’acciaio naturale o corten impiegato nei dettagli e nella struttura della cucina.