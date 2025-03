Parquet chiari, per ambienti eleganti e luminosi

Bagni con parquet chiaro

Anche per l'ambiente bagno il parquet chiaro può essere un’opzione interessante. In particolare Il parquet grigio chiaro è estremamente versatile per quanto riguarda gli abbinamenti con i vari mobili.

Si traduce in pavimentazione dell’aspetto unico e i risultati appaiono migliori se si interviene con sbiancature e decapature ad hoc. Quando la sbiancatura è molto leggera si ottiene un effetto molto naturale; quando è più profonda si ottiene un grigio davvero molto chiaro ovvero un parquet particolarmente adatto per quei luoghi nei quali la luce naturale risulta un po’ carente.

La Collezione Seawood di Garofoli ci propone un parquet multistrato in Rovere estremamente resistente all'umidità. È adatto per l'installazione nella stanza da bagno.