Conosciamo insieme le caratteristiche del parquet bianco

Come scegliere il colore del parquet e quando optare per il bianco

Nella ristrutturazione degli interni il pavimento rappresenta il punto di partenza, la base neutra sulla quale andare a “costruire” il proprio progetto d’arredo. Materiale e finitura rappresentano il leitmotiv che ci guiderà stanza per stanza; per questo la sua scelta è così determinate nella definizione dello stile d’arredo . Ecco i nostri consigli per scegliere correttamente il parquet e in particolare quello di colore bianco.

Quali essenze di legno si usano per il parquet bianco