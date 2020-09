Come abbinare i mobili della cucina al pavimento

Quali piastrelle per il pavimento se la cucina è bianca

Una cucina bianca permette di spaziare nella scelta del pavimento , in quanto si presenta come una base neutra da personalizzare con superfici decorate, colorate, materiche, lucide o opache. Ma da dove iniziare per realizzare un ambiente fatto a posta per noi? Il punto di partenza è lo stile che si vuole ricreare: classico, rustico, o moderno ed elegante, industrial, vintage, o informale e pratico. Il consiglio da dare è quello di evitare bianco su bianco , poiché difficilmente riusciremo ad ottenere uniformità e omogeneità di tonalità, fosse solo per una diversa esposizione alla luce naturale delle superfici bianche (verticali quelle dei mobili della cucina, orizzontali quelle delle piastrelle). In foto una moderna cucina bianca con penisola è completata da rivestimenti a terra e a parete di Ceramiche Caesar .

Le più belle cucine con pavimento in gres

Si può utilizzare il pavimento in cotto in cucina?