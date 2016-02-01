Redazione - 01 febbraio 201616 settembre 2026
Pavimento cucina: quale materiale scegliere
Come scegliere il materiale giusto per il pavimento cucina considerando caratteristiche, estetica, grado di resistenza e facilità di pulizia.
Redazione - 01 febbraio 201616 settembre 2026
Pavimento cucina in gres porcellanato: il re indiscusso
Il gres porcellanato è la scelta d'eccellenza, il materiale più performante per il pavimento cucina: offre una resistenza eccezionale agli urti, ai graffi, agli agenti chimici e all'usura quotidiana. La sua impermeabilità è totale, il che lo rende igienico e facile da pulire: basta un panno umido per rimuovere qualsiasi traccia di sporco o grasso. Il gres si combina alla perfezione con il riscaldamento a pavimento.
Riproduce fedelmente l'aspetto di altri materiali, come legno, pietra, marmo o cemento, offrendo quindi un'ampia gamma di opzioni estetiche e cromatiche senza i difetti pratici delle controparti naturali. Potrai scegliere tra finiture lucide oppure opache. Per la cucina, si consiglia una superficie a bassa aderenza per ambienti interni (resistenza allo scivolamento R9 o R10).
Alle classiche mattonelle da 30 × 60 o 60 × 60 cm si affiancano formati da 60 × 120 e 120 × 120 cm, fino ad arrivare alle grandi lastre da 120 × 240 o 160 × 320 cm. Le piastrelle grandi formati richiedono meno elementi per rivestire la superficie a terra e, di conseguenza, riducono il numero delle fughe. Il pavimento appare così più uniforme, amplia visivamente la cucina e crea un'elegante continuità con il soggiorno.
Parquet in cucina: calore e bellezza naturale
Il pavimento cucina in legno porta in casa un'atmosfera calda e raffinata. La sua bellezza risiede nelle venature naturali e nel calore al tatto, che lo rende confortevole anche a piedi nudi. Oggi, grazie alle moderne tecnologie di verniciatura, il parquet è molto più resistente all'umidità e alle macchie rispetto al passato ed è più facile da gestire nella quotidianità. Rimane comunque un materiale sensibile: dei piccoli graffi sono inevitabili col passare del tempo.
Il rovere è una delle essenze più utilizzate per resistenza, versatilità cromatica e varietà di finiture disponibili. Il rovere chiaro rende la cucina più luminosa, le tonalità calde creano un’atmosfera accogliente. Il parquet grigio, più o meno scuro, è una scelta strategica nei contesti moderni e dal carattere industriale. Il parquet prefinito, grazie alla sua struttura multistrato, è più stabile rispetto al legno massello.
La manutenzione ordinaria richiede la pulizia con un panno ben strizzato e un detergente specifico per legno. Dopo molti anni, se la superficie appare segnata, il parquet può essere levigato e rifinito nuovamente.
Pavimento in laminato: l'alternativa economica al legno
Il laminato è la scelta perfetta per chi desidera l'aspetto del vero legno senza il relativo costo. È costituito da un supporto in HDF ad alta densità, rivestito da uno strato decorativo stampato e da una protezione superficiale trasparente resistente all’usura. Il laminato riproduce con cura le venature delle differenti essenze tramite tecniche di stampa ad alta definizione.
È facile da installare grazie al sistema a incastro e resistente ai graffi superficiali. È sensibile all'acqua, anche se le nuove generazioni di laminati idroresistenti hanno migliorato molto la situazione rispetto al passato. In cucina, il pavimento in laminato effetto legno, dovrebbe appartenere a un classe adeguata ad un uso domestico intenso, la classe 32 è quella ideale. Rimane la scelta ideale per una ristrutturazione veloce, senza spendere troppo anche grazie alla possibilità di un'installazione fai-da-te. La leggerezza e la facilità di sostituzione di una singola doga lo rendono davvero pratico.
Pavimento cucina: cementine autentiche o gres porcellanato?
- Le cementine autentiche sono realizzate con una base in cemento e uno strato superficiale composto da polvere di marmo e pigmenti minerali. È una lavorazione artigianale che rende ogni mattonella leggermente diversa dalle altre. Il recupero dei pavimenti originali nelle abitazioni d’epoca ha riportato in primo piano queste piastrelle, oggi restaurate oppure riproposte da aziende specializzate. Tuttavia, la loro superficie è naturalmente porosa e può assorbire liquidi e sostanze grasse.
- Le piastrelle effetto cementina in gres porcellanato ne riprendono i formati, i colori e i tradizionali disegni geometrici o floreali, assicurando una maggiore praticità nell’uso quotidiano. Sono impermeabili, resistono bene alle macchie, al calpestio e ai comuni detergenti domestici, risultando particolarmente adatte al pavimento cucina.
Domande e risposte sul pavimento cucina
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Perché il gres porcellanato è il pavimento più scelto per la cucina?Il gres porcellanato rappresenta la scelta ideale in cucina grazie all'assorbimento d'acqua pari a zero e all'elevata resistenza agli urti, alle macchie ed ai prodotti chimici di pulizia. Nelle guide d'arredo di Arredamento.it ricordiamo che il gres assicura la massima igiene, praticità e durata nel tempo.
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È possibile posare il parquet in cucina senza rischiare di rovinarlo?Sì, scegliendo essenze legnose stabili come il rovere prefinito, posato a colla e protetto da vernici poliuretaniche ad alta resistenza. Per prevenire danni da umidità prolungata occorre asciugare tempestivamente i liquidi .
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Quali vantaggi offre il pavimento in laminato effetto legno in cucina?Il pavimento in laminato effetto legno assicura l'estetica calda del parquet a costi contenuti e con una notevole resistenza ai graffi ed all'usura quotidiana. I listoni a incastro rendono la superficie facile da posare e igienizzare.
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Qual è la differenza tra cementine originali e gres effetto cementine?Le cementine autentiche in pasta di cemento sono porose e richiedono trattamenti antimacchia costanti, mentre il gres porcellanato effetto cementine offre gli stessi motivi decorativi ma con totale impermeabilità e semplicità di pulizia.
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Come scegliere le piastrelle da cucina in base alle dimensioni della stanza?Le lastre in gres di grande formato riducono il numero di fughe regalando continuità visiva ed ampiezza agli spazi piccoli, mentre i formati medio-piccoli valorizzano zone ben definite della cucina. Gli esperti di Arredamento.it suggeriscono fughe in tinta per enfatizzare la bellezza della superficie.
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Quali standard di resistenza deve possedere una piastrella per pavimento cucina?Le piastrelle destinate alla cucina devono certificare una classe di calpestabilità elevata ed un'ottima resistenza alle abrasioni ed al calore. Per verificare la classificazione PEI ed i coefficienti di attrito anti-scivolamento secondo le normative europee, è consigliabile consultare i parametri stabiliti dal centro ceramico e promossi da Confindustria Ceramica.