Parquet in cucina: calore e bellezza naturale

Il pavimento cucina in legno porta in casa un'atmosfera calda e raffinata. La sua bellezza risiede nelle venature naturali e nel calore al tatto, che lo rende confortevole anche a piedi nudi. Oggi, grazie alle moderne tecnologie di verniciatura, il parquet è molto più resistente all'umidità e alle macchie rispetto al passato ed è più facile da gestire nella quotidianità. Rimane comunque un materiale sensibile: dei piccoli graffi sono inevitabili col passare del tempo.



Il rovere è una delle essenze più utilizzate per resistenza, versatilità cromatica e varietà di finiture disponibili. Il rovere chiaro rende la cucina più luminosa, le tonalità calde creano un’atmosfera accogliente. Il parquet grigio, più o meno scuro, è una scelta strategica nei contesti moderni e dal carattere industriale. Il parquet prefinito, grazie alla sua struttura multistrato, è più stabile rispetto al legno massello.



La manutenzione ordinaria richiede la pulizia con un panno ben strizzato e un detergente specifico per legno. Dopo molti anni, se la superficie appare segnata, il parquet può essere levigato e rifinito nuovamente.