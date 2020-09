Quali piastrelle prediligere per il pavimento in cucina

Cosa sapere prima di scegliere il pavimento per la cucina

Come scegliere il pavimento della cucina? Questa finitura riveste un ruolo importante nel progetto d’arredo della casa, in quanto al momento della scelta entrano in ballo tutta una serie di fattori funzionali ed estetici da tenere in seria considerazione. Grazie alla consulenza del nostro architetto, forniamo ora le indicazioni di base per una scelta azzeccata:

Rapida guida alla scelta dello stile perfetto

Perché le piastrelle in gres sono adatte alla cucina?

Il gres porcellanato è di certo il pavimento più usato per rivestire la cucina . Perché? Per una serie quasi infinita di fattori che andiamo subito ad analizzare:

Quali formati? Quali colori?

Formato e colore : due elementi che coinvolgono aspetti di tipo pratico ed estetico, che intercettano considerazioni più ampie, come la grandezza della stanza, le finiture dei mobili e delle pareti. Come scegliere dunque dimensione e tonalità cromatica delle piastrelle della cucina? Ecco alcuni consigli:

La certificazione UPEC per le piastrelle del pavimento

Come capire se il pavimento che abbiamo adocchiato è adatto alla cucina?

Al di là dell’aspetto visivo e tattile, è importante capire il valore prestazionale del prodotto. Per farlo è possibile far riferimento alla certificazione UPEC a cui sono sottoposte le pavimentazioni.

Tale classificazione permette di conoscere l’appropriatezza del prodotto rispetto alla destinazione d’uso dell’ambiente. Cerchiamo quindi di entrare nel dettaglio e conoscere il significato di questo acronimo:

U: usura al calpestio , un valore che va da 2 a 4 e che dipende anche dall’aspetto estetico che la superficie del pavimento assume dopo intense sollecitazioni dovute al passaggio di persone. Un prodotto U3 ad esempio è adatto agli ambienti domestici;

, un valore che va da 2 a 4 e che dipende anche dall’aspetto estetico che la superficie del pavimento assume dopo intense sollecitazioni dovute al passaggio di persone. Un prodotto U3 ad esempio è adatto agli ambienti domestici; P: resistenza alle sollecitazioni meccaniche . Resistenza alla caduta di oggetti, al trascinamento degli stessi sulla superficie, ecc., con valori che vanno da 2 a 4s. Per i locali domestici sono consigliati prodotti P3;

. Resistenza alla caduta di oggetti, al trascinamento degli stessi sulla superficie, ecc., con valori che vanno da 2 a 4s. Per i locali domestici sono consigliati prodotti P3; E: reazione alla presenza d’acqua sul pavimento. Come si comporta questo al lavaggio;

sul pavimento. Come si comporta questo al lavaggio; C: resistenza alle sostanze chimiche, da zero a due, con un massimo di tre per casi eccezionali, tipo pavimenti tecnici per laboratori.