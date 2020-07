Quali piastrelle per la cucina scegliere

Redazione - 28 luglio 2015

Il mosaico per gli schienali

Se desideri scoprire le nuove tendenze relative alle piastrelle cucina, questo è il posto giusto. Cominciamo a far presente che lo schienale, chiamato anche paraschizzi o fascia di tamponamento, riceve sempre più attenzione. E spesso si scelgono piastrelle diverse rispetto a quelle che caratterizzano il resto dell’ambiente, per ottenere maggiore dinamismo e mettere in risalto sia il piano cottura che il lavello.



Molto in voga, proprio per gli schienali, è il mosaico, realizzato con tessere quadrate ma anche esagonali; per quanto concerne i colori, ci sono due opzioni opposte: quella all’insegna della vivacità cromatica e quella basata invece su un’elegante discrezione derivante dall’utilizzo di un’unica tonalità e da intriganti giochi di sfumature e riflessi.



Gli elementi vetrosi vengono non di rado valorizzati da smalti cangianti che impreziosiscono tutta la stanza. A questo proposito vi mostriamo uno dei mosaici Four Seasons di Ceramiche Supergres, proposti con due diverse finiture di superficie, lucida e satinata. Si sceglie fra il formato 2,3x2,3 cm e il formato 1x1 cm.

Il maxi formato per rivestire le isole e i top

Le configurazioni a isola sono sempre più diffuse anche nelle case degli italiani: piacciono per la loro funzionalità, perché permettono di fondere la zona pranzo con l’area dining, perché l’impatto estetico è notevole.



Per quanto riguarda il rivestimento delle isole, e quello dei top cucina, ormai da qualche anno la fanno da padrone le piastrelle maxi formato (per esempio 100 x 300 cm) e con spessori sottilissimi, in media di 5-6 mm. I principali motivi del loro successo sono due: Creano superfici continue che rispondono perfettamente ai dettami del design contemporaneo.

Sono più facili da pulire.

E a proposito di pulizia, c’è da far presente che nella maggior parte dei casi le aziende utilizzano come materia prima il gres porcellanato, perché è igienico di per sé ma anche perché le relative lastre non presentano fughe e quindi non ci sono i “soliti” punti in cui lo sporco tende ad annidarsi. In più, la manutenzione è sostanzialmente nulla.

Le piastrelle più adatte ai pavimenti

Non c’è alcun dubbio: le piastrelle più adatte ai pavimenti della cucina sono quelle in gres porcellanato. E infatti l’offerta delle aziende va ormai prevalentemente in questa direzione. Il gres si pulisce con facilità, non assorbe liquidi, è molto difficile che si macchi. Inoltre “imita” egregiamente una lunga serie di altri materiali più costosi e pregiati, in primis il legno e il marmo.



Come per il rivestimento delle isole e dei top, i nuovi trend coincidono con i grandi formati e con i maxi formati. Che, soprattutto se scelti nelle tonalità più chiare o neutre, hanno anche il pregio di far sembrare gli ambienti più ariosi e luminosi. Non solo.



Alcune fra le migliori aziende del settore stanno mettendo a punto tecnologie innovative che incrementano il livello di igiene reso possibile dal gres porcellanato; Ragno, per esempio, ha brevettato StepWise, particolare trattamento grazie al quale le piastrelle si igienizzano con la sola acqua e un detergente delicato. Le collezioni realizzate con questa tecnologia sono Contrasti e Realstone Navigli.

Gli effetti decorativi più in voga