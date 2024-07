Regalati momenti di benessere con le minipiscine idromassaggio

Scegli la forma e la collocazione delle minipiscine idromassaggio

Le minipiscine idromassaggio sono vasche con acqua calda e bocchette che immettono l'acqua a pressione; il calore e il massaggio contribuiscono a migliorare il benessere fisico e mentale, alleviando stress e tensioni muscolari.

Le loro forme possono essere circolari, rettangolari o quadrate, piccole o spaziose, con modelli capaci di accogliere fino a otto persone. Misurano mediamente 200 x 200 cm, con variazioni di 20-30 cm sui lati nelle versioni rettangolari; per le tipologie rotonde, il diametro è di circa 180 cm. Queste dimensioni permettono di ospitare comodamente più persone, garantendo uno spazio adeguato per godere appieno dell'effetto energizzante e tonificante.

Se desideri installare una minipiscina in giardino oppure sul terrazzo, in questo caso previo sopralluogo tecnico, puoi optare per una vasca da appoggio fuori terra, scegliendo un'area ben esposta al sole. Il terreno deve essere pianeggiante e privo di sassi, per garantire stabilità, sicurezza e una facile accessibilità.

Kinedo propone A300, una minipiscina idromassaggio dalle dimensioni compatte, installabile praticamente ovunque. Le linee semplici e la cura per l'ergonomia consentono di offrire massaggi mirati in uno spazio perfetto per accogliere fino a tre persone. Vengono proposti quattro tipi di massaggio: Relax, Dolce, Avvolgente e Tonico, assicurando un'esperienza di benessere personalizzata e rilassante.