Ecco il nuovo colore casa 2022: il verde Olive Sprig

Redazione - 30 novembre 2021

Scopri il nuovo colore per la casa di Sigma Coatings

Olive Sprig è il nuovo colore casa scelto per il 2022 da Sigma Coating, che si occupa di rivestimenti e vernici. Si tratta di una sfumatura tra il verde e il grigio, ispirata ai toni naturali delle piante come l’ulivo e la salvia; questa tonalità è particolarmente indicata per trasmettere calma a tutto l’ambiente e rigenerare l’animo di chi ci vive.



Sigma Coating ha scelto di conferirgli il titolo di colore dell’anno proprio per questa caratteristica di relax e serenità ma soprattutto per la sua estrema flessibilità di abbinarsi a cromie, stili e mobili diversi. Come tono ha un ral variabile da 6003 a 6021 a seconda dell’intensità di giallo, per cui è la perfetta nuance per ambienti eleganti e moderni, che esprimono il loro carattere attraverso il colore.

Dove usarlo e come abbinarlo ai vari stili

Il colore Olive Sprig ha in sé una forza ed eleganza propedeutiche per il 2022. Eccovi alcuni consigli su come declinarlo nei vari stili all'interno della casa: Stile Country : un esempio potrebbe essere dipingere una parete o una carta da parati in cromia verde, accostandola con mobili in legno naturale o laccati di bianco opaco, la stanza sembrerà più ariosa e primaverile.

: un esempio potrebbe essere dipingere una parete o una carta da parati in cromia verde, accostandola con mobili in legno naturale o laccati di bianco opaco, la stanza sembrerà più ariosa e primaverile. Stile Moderno : la tinta del verde oliva ad esempio se sfruttata per un divano in un contesto con elementi di colore blu notte, trova un epilogo intenso ed elegante.

: la tinta del verde oliva ad esempio se sfruttata per un divano in un contesto con elementi di colore blu notte, trova un epilogo intenso ed elegante. Stile Industriale: un’altra sinergia vincente sono gli accostamenti con i materiali metallici e grezzi con gli oggetti in tono olive sprig

Oggettistica e complementi per la casa in questa tonalità di verde

Per poter personalizzare ogni ambiente della casa, è possibile inserire alcuni complementi d’arredo sui toni del verde oliva che contribuiscono a creare l’atmosfera naturale e rilassata tipica di questa cromia. In questo modo si possono optare per oggetti complementi di arredo decorativi, senza che sia presa una decisione definitiva per quanto riguarda i rivestimenti o la pittura degli interni.



Un oggetto come una macchina del caffè in stile luxury come nel modello di Cup Coffee di Walmart consente di esprimere il piacere e il relax del buongiorno al mattino. Un altro esempio è esprimere colori e particolarità inserendo cuscini in tinta verde all’interno della sala da pranzo donando comfort a tutti i commensali della tavola. L’ultimo esempio è un Coffee Table di HK Living modello Dinga, con forme quadrate e moderne

Il nuovo colore Olive Sprig declinato nell'arredamento