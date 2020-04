Tipologie e costi del laminato per pavimenti

Redazione - 06 dicembre 2017

Quali sono i costi del parquet laminato Leroy Merlin

Può essere scelto in numerosi colori e finiture , riproducendo al meglio l’aspetto del legno, imitandone i nodi e le venature naturali: quali sono i costi del parquet laminato Leroy Merlin?

Un centinaio le proposte del brand , dai prezzi diversificati in base a: colore (bianchi, grigi, marroni, rossi),

spessore (5/7/8/10/12 mm),

resistenza al calpestio (moderata, media, alta),

tipo di posa, flottante click o flottante click rapido. Qualche esempio. Brondal, medio calpestio, ha spessore di 7 mm: 6,99 € al mq, una confezione sufficiente per 2,48 mq costa 17,34 €.

Cipria, 8 mm: 10,99 € al mq, una confezione per 1,9 mq costa 21,82 €.

Bray è spesso 10 mm, effetto a rilievo: 13,99 € al mq, una confezione per 1,74 mq costa 24,40 €.

Koster,12 mm, effetto estetico e tattile come un parquet di legno: 16,99 € al mq, una confezione per 1,4 mq costa 25,43 €.

Dark Pensacola, 8 mm di spessore, con materassino fonoassorbente in sughero integrato: 26,9 € al mq, una confezione per 2,5 mq costa 68,12 €. In foto:, il laminato Warden, spesso 10 mm, incastro sfalsato. Costa 10,90 € al mq, una confezione per 1,73 mq viene 18,92 €.

I motivi per scegliere il pavimento in laminato

Perché scegliere un pavimento in laminato? Innanzi tutto bisogna specificare che si tratta di un pavimento realizzato in fibra di legno pressata ad alte temperature e decorato in modo da “imitare” il parquet in legno o, meno di frequente, la pietra. Ecco, proprio la capacità di riprodurre fedelmente pavimentazioni più costose e pregiate rappresenta il primo motivo che sfocia nella sua scelta.



Ma questo tipo di pavimento costa poco anche in senso più in generale, ovvero risulta conveniente rispetto a tutte le altre pavimentazioni, non solo le suddette. La qualità, di contro, è assai soddisfacente. Il pavimento laminato è durevole, non teme l’umidità né le infiltrazioni; difficilmente si graffia, danneggia e macchia.



Inoltre può essere posato su una pavimentazione già esistente ed è adatto anche alle case dotate di riscaldamento a pavimento con serpentina. E’ antistatico e si pulisce in pochi minuti.

I prezzi medi in base alle tipologie

Il prezzo contenuto è il principale pregio del pavimento in laminato. Ma facciamo qualche esempio. Premettendo che influisce anche la marca, un laminato di qualità media costa fra i 20 e i 40 euro al mq; un laminato di qualità elevata costa fra i 35 e i 65 euro al mq.



Esistono anche pavimenti in laminato per i quali la spesa risulta compresa fra i 10 e i 18 euro al mq, però si tratta di prodotti meno affidabili: la scelta è personale, tuttavia tenetelo presente. Vi state chiedendo cosa determini il livello qualitativo? Innanzi tutto la finitura, quindi l’estetica; alcuni di questi pavimenti sono talmente simili al parquet in legno da ingannare anche gli osservatori più attenti.



Conta molto anche lo spessore: i migliori sono quelli che non superano gli 88 mm. Un ruolo importante ha inoltre la definizione del bordo. Per quanto riguarda la posa, mettete in conto una spesa compresa fra i 30 e i 60 euro al mq.

