Cosa sono le pertinenze di un’abitazione

Cosa significa Pertinenza di un immobile

Cosa sono le pertinenze di un immobile? La risposta è nell’articolo 817 del Codice Civile: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa”. Fondamentale è quindi che il rapporto pertinenziale non abbia carattere occasionale e che la pertinenza funga da ornamento del bene principale.



Così come necessario è che il proprietario di entrambe le cose, o colui che possiede un diritto preciso in merito, voglia collegare la pertinenza e il bene principale in un rapporto di strumentalità funzionale. Tutto questo riguarda, bisogna precisarlo, sia le unità immobiliari residenziali che le unità immobiliari non residenziali.



Le Istruzioni Ministeriali non mettono limiti al numero degli immobili che possono essere usati come pertinenze; l’importante è che siano iscritti in catasto con rendita autonoma e classificati in categorie differenti da quelle ad uso abitativo, quindi realmente utilizzati a servizio dell’abitazione.



Ma quali sono, più precisamente, le pertinenze? La questione è chiarita tramite la normativa che ha istituito l’Imu: “Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.



Si tratta quindi di cantine, soffitte, solai, stalle, posti auto, autorimesse senza fini di lucro, tettoie chiuse o aperte “nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.