Ecco i giusti pezzi di arredo per un appartamento piccolo

Come scegliere arredi salvaspazio per un ambiente piccolo

Quando ci si ritrova a dover arredare e suddividere gli spazi di un appartamento piccolo spesso è importante valutare lo spazio a disposizione suddividendolo in base alle necessità e alle funzioni. Suddividere internamente le aree funzionali è fondamentale per capire quali siano gli arredi da inserire: è possibile strutturale un ambiente con doppia funzione mediante l’impiego di arredi salvaspazio che possano rendere una zona giorno al tempo stesso funzionale e accogliente zona notte oppure una zona notte in grado di trasformarsi per accogliere il doppio dei posti letto mediante spostamento di una scrivania o apertura di una libreria ribaltabile . Clei propone diverse soluzioni di arredi salvaspazio che permettono di fruire dei diversi ambienti, del living e delle aree notte in duplice soluzione. Nella prima foto vediamo tre sistemi in uno di Clei per la zona giorno:

Quali colori prediligere per un piccolo appartamento

Quando si deve decorare un appartamento piccolo, è fondamentale ponderare al meglio la scelta del colore affinché apporti un netto miglioramento dell’ambiente rendendolo gradevole, vivibile e esteticamente adeguato a chi ne fruirà.

Esistono alcune regole da cui non si può prescindere nella decorazione di un piccolo spazio interno: quando le dimensioni sono ridotte infatti, è sempre bene puntare sull’impiego di tonalità di colore chiare e luminose per evitare il fastidioso effetto stanza buia e opprimente.

Partire da una base di superficie calpestabile chiara è importante, scegliendola neutra poi sarà possibile accostare differenti tinte di colore per poter definire al meglio lo spazio in relazione al gusto personale.

Il bianco è la tinta che per eccellenza ingrandisce e illumina lo spazio: utilizzare una tonalità vicina, un colore pastello molto tenue sarà comunque in grado di illuminare e alleggerire.

Se si desidera arricchire l’ambiente e valorizzarlo con tonalità forti, importanti è sempre bene preferire una tinta e impiegarla per enfatizzare un angolo, un dettaglio, una parete.

Anche un rosso scarlatto o un blu petrolio scuro in un ambiente molto piccolo possono definire e rendere particolare lo spazio: utilizzarli per una parete corta se lo spazio è stretto e lungo, oppure per enfatizzare una scatola muraria come può essere il bagno, arricchirà l’ambiente di stile, rendendolo particolare e glamour.

Ricordarsi inoltre di richiamare il colore impiegato con uno o due dettagli, come i tessili o un complemento d’arredo renderà lo spazio coordinato e stiloso.

In alternativa al colore, è possibile arricchire l’ambiente di casa con l’inserimento di una carta da parati materica che permetta di mettere in risalto una parete o una nicchia che diversamente resterebbero anonimi.