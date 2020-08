Mini appartamento, grandi idee per arredarlo

Le regole base per massimizzare lo spazio

Arredamento moderno mix style con arte povera in zona giorno

Quando si deve arredare un appartamento piccolo è importante valutare con cura lo spazio e conseguentemente la distribuzione interna di arredi e complementi al fine di ottimizzare ogni centimetro a disposizione. Esistono alcune regole di base per massimizzare lo spazio e alcuni consigli per arredare un mini appartamento: dividere il meno possibile:

Quali colori valorizzano un mini appartamento

Sempre più in auge i colori forti, soprattutto se accostati al moderno e contemporaneo ma non sempre questa tipologia di scelta risulta appropriata in piccoli spazi.

Ecco allora, qualche consiglio sulla scelta delle tinte e delle tonalità cromatiche: