Idee e soluzioni per la cucina del monolocale

3 consigli furbi per progettare la cucina in un monolocale

Le migliori soluzioni di cucine compatte per monolocali

Per i monolocali sono perfette le cucine salvaspazio, modelli compatti ma completi, che ingombrano il minimo contenendo il massimo. Possiamo trovare in commercio cucine compatte lineari, da comporre con massima libertà, o isole operative superattrezzate.

Ottime anche le composizioni a L se si hanno due pareti adiacenti da organizzare. Piani estraibili, colonne alte sino a soffitto e moduli dalla larghezza ridotta possono convivere in poco più di due metri lineari. In una mini cucina è però importante la funzionalità: dispensa e frigorifero devono essere vicini, il piano di lavoro deve avere portaposate e cassetti in prossimità, il lavello deve essere posto lontano dai fuochi.

In foto di Alpes Inox la cucina compatta in acciaio inox Isola Cucina 130, un’isola con piano cottura, vasca e elementi di contenimento. Dimensioni 130x125 cm.