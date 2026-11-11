Colori ed effetti decorativi sulle pareti

Il fascino della pittura a calce per interni nasce dall’aspetto opaco e dalle variazioni cromatiche che movimentano la superficie. Il risultato può essere delicatamente sfumato oppure più evidente, con un effetto nuvolato che rende la parete diversa a seconda della luce e del punto di osservazione.



Per un’atmosfera luminosa e discreta si possono valutare bianco caldo, avorio, beige e grigio chiaro e altri toni pastello. Chi desidera una presenza cromatica più decisa può orientarsi verso terracotta, verde o tonalità più profonde, scegliendo fra quelle disponibili nella cartella del produttore. Non tutti i colori sono realizzabili con ogni formulazione: i pigmenti devono essere compatibili con la natura alcalina della calce.



Prima di decidere come pitturare le pareti di casa, è consigliabile realizzare una campionatura sulla parete. Osservarla una volta asciutta, sia con luce naturale sia con illuminazione artificiale, aiuta a valutare colore e intensità delle sfumature.