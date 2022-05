La guida per lavare il piumino in lavatrice

Redazione - 07 luglio 2016

Cosa fare prima di lavare il piumino in lavatrice

Con l’arrivo della primavera diventa necessario sostituire i piumini e le trapunte invernali con lenzuola e coperte più leggere. Di seguito vi presentiamo una serie di consigli utili per effettuare al meglio il cambio di stagione della biancheria da letto.

Affinché i capi si mantengano nelle condizioni migliori, è buona regola lavarli prima di riporli nell’armadio. In molti casi ciò può essere fatto comodamente a casa propria in lavatrice.Per quanto riguarda la fase di prelavaggio, è bene mettere in atto alcuni accorgimenti: Sprimacciare e arieggiare : esporre il capo all’aria aperta e scuoterlo con delicatezza è il primo passo per eliminare gli odori e la polvere accumulata nei mesi di utilizzo;

: esporre il capo all’aria aperta e scuoterlo con delicatezza è il primo passo per eliminare gli odori e la polvere accumulata nei mesi di utilizzo; Spazzolare : per rimuovere la polvere più ostinata, presente soprattutto in corrispondenza delle cuciture, è utile dare una passata al piumino con una spazzola morbida;

: per rimuovere la polvere più ostinata, presente soprattutto in corrispondenza delle cuciture, è utile dare una passata al piumino con una spazzola morbida; Mettere in ammollo: se il piumino è particolarmente sporco, prima del lavaggio lo si può immergere in acqua tiepida con aggiunta di borace per circa un’ora.

Che programma usare per lavare i piumini in lavatrice

I piumini con imbottitura in vera piuma devono essere preferibilmente lavati con un programma apposito per piumini e trapunte, oppure impostando un lavaggio delicato per capi in cotone, con temperatura dell’acqua di 30°- 40°. È bene utilizzare un detersivo neutro ed evitare prodotti aggressivi come la candeggina, che possono danneggiare le fibre del tessuto e l’imbottitura. In presenza di macchie persistenti, è preferibile applicare solo localmente prodotti specifici in grado di neutralizzare lo sporco.

Fare due cicli di risciacquo al termine del lavaggio aiuta a rimuovere ogni traccia di detersivo. In questa fase si consiglia di aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco, che ha un effetto ammorbidente e favorisce l’eliminazione dei residui di detergente.

La centrifuga deve essere impostata a 800 – 900 giri, per non ritrovarsi a fine lavaggio con un piumino zuppo d’acqua ed eccessivamente appesantito che, oltre a impiegare giorni per asciugarsi, rischierà di deformarsi.

Alternative al lavaggio in lavatrice

Se a casa non si dispone di una lavatrice sufficientemente capiente, effettuare il lavaggio del piumino in una lavanderia a gettoni può essere una soluzione pratica e veloce, che consente inoltre di ricorrere comodamente all’utilizzo dell’asciugatrice.

Per chi preferisce evitare la lavatrice, l’alternativa è il lavaggio a mano, sicuramente più dispendioso in termini di tempo ed energie, ma comunque efficace.

Per i piumini che richiedono lavaggi particolari, la scelta più sicura è affidarsi a dei professionisti ricorrendo alla propria tintoria di fiducia. In questo modo, il capo sarà certamente trattato nella maniera più indicata, utilizzando detergenti specifici e macchinari di dimensioni idonee. Alcune aziende, come Cinelli Piume e Piumini, si occupano personalmente del lavaggio dei propri prodotti, offrendo ai clienti la possibilità di consegnare e ritirare i capi direttamente nel negozio di acquisto.

