Edizione celebrativa della Poltrona Sacco per i suoi 50 anni

La poltrona Sacco festeggia i 50 anni con una versione green

La celebre poltrona Sacco prodotta da Zanotta e frutto della mente dei designer Gatti, Paolini, Teodoro del 1968, si veste di nuovo in una limited edition tutta “green”: viene trasformata in una versione totalmente sostenibile, mediante l’iniziativa “Sacco Goes Green” . Per celebrare il cinquantesimo anniversario, Zanotta ne presenta una green edition numerata e limitata, caratterizzata da materiali eco sostenibili e innovativi sia nei riempimenti sia nei rivestimenti. Inoltre, il pattern esterno dalla texture innovativa è stata ideata dal designer francese Pierre Charpin . La poltrona Sacco originale era caratterizzata da un riempimento in sferette di polistirolo espanso ad alta resistenza denominato EPS che sono state sostituite da microsfere BioFoam® di Synbra in PLA , una bioplastica ricavata dalla canna da zucchero, dalla struttura simile all’EPS. La differenza tra le due plastiche sta nel materiale di partenza: la prima ricavata da un materiale fossile , mentre la seconda da un materiale di origine vegetale che la rende biodegradabile e compostabile nonostante il possibile utilizzo a lungo termine. Rivestimento esterno e involucro interno invece, sono realizzati utilizzando un filo di nylon ricavato da reti da pesca raccolte da fondali marini, plastiche industriali e scarti di tessuto che lavorati, danno forma a ECONYL®, filo di nylon rigenerato . La collezione è stata presentata a metà ottobre 2019: tre serie da 100 elementi che si differenziano tra loro per il pattern ispirato al concetto di rete proposto in tre differenti colorazioni . Ogni elemento della serie limitata è caratterizzato ed identificato da un cordoncino con un rivestimento in tessuto stampato, che segue la cucitura della poltrona in tutta la sua altezza sul quale sono riportati il numero di serie e il nome della collezione Sacco Goes Green, come si vede in foto.

Sacco di Zanotta, la storia di un'icona del design