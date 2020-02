Se cerchi un pouf letto, ecco quelli scelti da noi

Redazione - 09 maggio 2016

Tutti i vantaggi di un pouf letto

Nella vostra casa non c’è posto per un divano letto. E neanche per una poltrona letto. Oppure è una questione di budget: per il momento non disponete della cifra necessaria per acquistare uno dei due suddetti arredi. D’altra parte, avete la necessità di disporre di un giaciglio in più. Ebbene, la soluzione c’è.



La soluzione è il pouf letto: discreto, pratico, dai costi accessibili. I meccanismi si sono perfezionati, oggi l’apertura e la chiusura sono operazioni semplici e veloci. E non pensiate che tali vantaggi si “scontino” con una comodità ridotta, perché si ottiene un letto singolo a tutti gli effetti.



Dal punto di vista stilistico, i pouf sono estremamente versatili, adatti a qualsiasi ambiente e qualsiasi stile; si possono sistemare in soggiorno, nella camera da letto, dove si desidera. E, chiusi, sono una confortevole seduta in più ma fungono anche da poggiapiedi o piano di appoggio.



Nella foto, il pouf Prontoletto di Santambrogio, dotato di una robusta struttura in metallo e di una rete a maglie elettrosaldate ad alta portanza. Si trasforma in un letto ortopedico: il materasso è infatti imbottito con Waterfoam anallergico e anti-acaro, mentre il rivestimento è in cotone.

Il pouf letto di Ditre Italia

L’azienda veneta Ditre Italia propone un pouf letto che, grazie alle sue dimensioni contenute e alle sue forme neutre, si integra in qualsiasi contesto e può essere abbinato a divani con qualsiasi tipo di rivestimento. Si sceglie fra quattro diverse foderine di copertura removibili, in tessuto oppure in similpelle (la scelta dei colori è veramente molto vasta), più semplici o più eleganti ed elaborate.



La struttura è in tubolare di acciaio (con verniciatura a polveri ad alta resistenza), il letto è ortopedico con rete elettrosaldata, il materasso è in espanso indeformabile anallergico. In dotazione ci sono delle rotelline che permettono di spostare il pouf, a seconda delle esigenze, in pochi istanti e senza alcuna fatica.



I piedini di questo pouf sono in ABS nera antigraffio. Un prodotto di qualità, non ci sono dubbi.

Puffoletto di Chateaux D’Ax

Si chiama Puffoletto ed è il pouf letto, dalle forme classiche e semplici, realizzato dall’azienda brianzola Chateau D’Ax. Ritroviamo quella compattezza che lo rende adatto anche agli spazi molto ridotti. Per trasformarlo in letto basta togliere il rivestimento in tessuto a mantovana – si sceglie fra numerosi colori - e aprire la rete pieghevole collocata all’interno, sopra la quale è posto il materasso (spessore 10 cm); è così semplice che può farlo anche un bambino.



La struttura portante è in metallo verniciato e la rete è a doghe in legno. Chiuso, questo pouf presenta le seguenti misure: larghezza 75 cm, profondità 75 cm, altezza 47 cm. Il letto arriva a una lunghezza di 204 cm.



Sappiate che, come vi mostriamo nelle foto, Puffoletto diventa non soltanto un letto singolo ma anche una dormeause, per rilassarsi – per esempio – guardando la tv o leggendo un buon libro. C’è chi lo mette, d’estate, in giardino o sul terrazzo per usarlo come lettino prendisole.

Il pouf letto Tommy di Milano Bedding

Nel catalogo dell’azienda Milano Bedding troviamo il pouf trasformabile Tommy e vi sveliamo subito la sua peculiarità: a seconda del modello, diventa un letto singolo (cm 80x190 h.10), un singolo large (cm 90x190 h.10), un letto a una piazza e mezza (cm 120x190 h.10), un letto alla francese (cm 140x190 h.10) o addirittura un letto matrimoniale (cm 160x190 h.10).



Il rivestimento è in tessuto (cotone, velluto, lino, tessuti antimacchia e via dicendo), in similpelle oppure in pelle e la gamma di colori è decisamente ricca.



Aprire il pouf letto Tommy un gioco da ragazzi: occorre semplicemente togliere la fodera, allungare la struttura in metallo senza sollevarla e aprire il materasso a libro in poliuretano espanso. Il piano letto è ortopedico con doghe curvate in faggio evaporato.

Il pouf letto Chop di Dienne Salotto

Un altro pouf letto che riteniamo molto apprezzabile da ogni punto di vista è prodotto da Dienne Salotti, azienda fondata nel 2000 ad Altamura in Puglia, appartiene più precisamente alla collezione Sofa Bed e ha un nome buffo: Chop.



Il meccanismo che consente di passare alla posizione letto è pratico e semplice: bisogna sollevare la seduta e tirare il telaio alloggiato sotto di essa. Il piano dormita è fatto con maglie elettrosaldate e il materasso ha un’altezza pari a 12 cm e un’imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziate. Dienne Salotti tiene a specificare che il prodotto è assemblato secondo le normative Cee attualmente vigenti.



Per quanto riguarda il rivestimento di questo pouf, si sceglie fra diverse tipologie di tessuto e l’ecopelle. I piedini sono integrati nel meccanismo. Chiuso, Tommy misura 76x76 cm, è un quadrato perfetto. Aperto, raggiunge la lunghezza di 209 cm. L’altezza è in tutti i casi pari a 48 cm.

Il pouf letto Al di Berto Salotti

Ha forme basic e per questo riesce a mettere tutti d’accordo il pouf letto trasformabile Al prodotto da Berto Salotti e disponibile in due differenti versioni:



In tessuto oppure in pelle con profilo in gros grain personalizzabile, in tinta o a contrasto, con disegno geometrico. In tessuto oppure in pelle con cerniera lampo, apribile e regolabile da terra fino ai quattro angoli del piano imbottito.



Frutto di una lavorazione artigianale, Al di Berto presenta una struttura portante in metallo, una rete elettrosaldata in acciaio e un materasso con imbottitura in poliuretano espanso (spessore 11 cm); il rivestimento, disponibile in tessuto oppure in pelle o in ecopelle, nonché in diversi colori, è completamente sfoderabile.



Le dimensioni di questo pouf, chiuso, sono le seguenti: larghezza 75 cm, profondità 75 cm, altezza 45 cm. Il materasso misura invece 75x200 cm. Il prezzo è pari a 390 euro Iva inclusa e l’acquisto può essere fatto anche online, tramite il sito dell’azienda.

Il pouf letto Modem di Twils

È caratterizzato da un’estetica moderna e molto accattivante il pouf letto Modem progettato e commercializzato da Twils, azienda trevigiana da oltre vent’anni specializzata nella produzione di letti e imbottiti. Innanzi vi invitiamo a notare il rollò, che non soltanto addolcisce le forme rigorose e geometriche di Modem, per quanto lo rende più comodo quando viene utilizzato come seduta.



Contrariamente alla maggior parte dei pouf letto, inoltre, questo proposto da Twils è dotato di un meccanismo a pistoni: basta quindi tirare la parte mancante del materasso e il resto della trasformazione avviene in modo fluido e veloce, senza altri interventi.



Modem misura 100x100 cm e ha un’altezza pari a 42 cm; una volta aperto diventa un letto a una piazza da 195x100 cm. Il rivestimento è in tessuto e la scelta relativa ai colori risulta ampia quanto variegata.

