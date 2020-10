Tutti i vantaggi delle porte scorrevoli

Perché scegliere porte scorrevoli per arredare la propria casa?

Ci sono almeno 6 vantaggi che le rendono una valida alternativa alle classiche battenti:

sono elementi salvaspazio . L’anta aprendosi non ingombra all’interno della stanza ma trasla parallelamente al muro. Il guadagno di spazio diventa significativo soprattutto nei piccoli ambienti (locali di servizio, bagni, monolocali);

delimitano gli spazi (sostituendosi alle pareti) e li mettono al contempo in collegamento in modo fluido e versatile, specialmente quando vengono scelte di grandi dimensioni;

sono realizzabili in molti materiali (legno, laminato, vetro) e finiture, permettendo un grande margine di personalizzazione;

esistono anche soluzioni su misura nelle dimensioni. È possibile creare modelli extra larghe e alti sino a soffitto, risolvendo così qualsiasi necessità e desiderio d'arredo;

ne esistono di due tipi: scorrevoli interno muro (dette anche a scomparsa) ed esterno muro (più facili da installare perché non necessitano di opere murarie). In entrambe, i sistemi di movimentazione sono sicuri, leggeri e spesso brevettati;

le esterno muro riescono a rafforzare il carattere e lo stile di un ambiente, diventando elementi architettonici di pregio (danno ad esempio la possibilità di creare moderne cabine armadio o di dividere un open space in modo funzionale).

porte Scorrevoli Special di Pivato

E tra le soluzioni d’arredo più particolari presenti oggi in commercio, ricordiamo le innovative, brand specializzato da 50 anni nella lavorazione di porte in legno. Grazie al loro design sofisticato possono definirsi delle, disponibili in tante varianti materiche e in diversi sistemi di scorrimento.