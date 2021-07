Privalia Home Sweet Home, occasioni da non perdere

Redazione - 27 gennaio 2016

Con Privalia rinnoviamo la casa

Tutti conoscono Privalia, outlet online di moda e lifestyle che conta circa 28 milioni di utenti sparsi in varie parti del mondo e che anche in Italia raccoglie grande consenso. Gli italiani mostrano di apprezzarne molto i prodotti in vendita, compresi quelli relativi alla sezione Home&Decor dedicata al design e ai complementi di arredo. Per soddisfare i propri clienti, anche per questo 2016 torna in scena Privalia Home Sweet Home: una promozione imperdibile su una vasta scelta di campagne per i vari ambienti della casa. Così, se i primi appuntamenti hanno riguardato il salotto, fra la fine di gennaio e i primi di febbraio tocca alla camera da letto: “tanti colori e materiali differenti – si legge nella presentazione - per dare nuova vita al letto, una selezione imperdibile di tessili dalle mille sfumature e fantasie”. Verrà poi la volta della cucina, con prezzi ridotti per servizi piatti, pentole, proposte per la tavola, utensili e accessori; occasioni davvero valide, vale la pena passarle in rassegna. Tutte le campagne incluse in Privalia Home Sweet Home sono contraddistinte dallo speciale bollino “Home Sweet Home” e si traducono in particolari bonus come la spedizione gratuita o un’ulteriore percentuale di sconto.

Privalia.it Home & Decor

Privalia.it è l’indirizzo tramite cui raggiungere la versione italiana dell’e-commerce Privalia, scoprire e osservare tutti i prodotti in vendita e dunque anche quelli relativi alla promozione Privalia Home Sweet Home. A proposito di quest’ultima, il procedimento è davvero semplice anche perché alcune offerte sono messe nella cosiddetta “vetrina”; appaiono, cioè, direttamente nella home page. E sempre da lì si entra nella sezione con un semplice click. A questo punto – implicito il fatto di essersi registrati, gratuitamente, e loggati - non resta che navigare fra le varie categorie (segnaliamo in particolare “Arredamento, “Elettrodomestici” e “Tessile”, ma molto interessanti sono anche le proposte del giorno) e fare la propria scelta. Per le campagne contraddistinte dal bollino “Home Sweet Home” è anche indicata la data di scadenza. Una volta deciso cosa acquistare, è sufficiente cliccare in altro a destra sull’icona del carrello e seguire le istruzioni. Nella sezione “Ordini” è possibile vedere tutti gli ordini effettuati, controllare il loro stato e le date di consegna stimate per gli stessi.

Arrediamo la casa online