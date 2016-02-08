Qual è il miglior pulitore a vapore per la tua casa

Pulitore a vapore a traino: perfetto per chi vuole una pulizia profonda

Per chi vuole igienizzare a fondo il miglior pulitore a vapore a traino è la scelta giusta. È composto da un corpo macchina con serbatoio e caldaia, collegato ad un tubo flessibile e a diversi accessori. La sua potenza non è meno di 1900 watt. Il mercato propone modelli 3 in 1: aspirano, igienizzano con il vapore e asciugano.

Il serbatoio è capiente e la caldaia ad alta pressione produce un vapore intenso, adatto per pulire lo sporco più ostinato.

Funziona bene sui pavimenti in marmo, gres e ceramica, parquet massello o prefinito (regolando opportunamente l'intensità del vapore) e sui tappeti. Può essere usato per pulire la tappezzeria e l'interno dell'auto.

(regolando opportunamente l'intensità del vapore) e sui tappeti. Può essere usato per pulire la tappezzeria e l'interno dell'auto. Il vapore igienizza sanitari, box doccia, piani cottura, vetri e specchi. È, a tutti gli effetti, il miglior pulitore a vapore per divani .

. È ideale se in casa ci sono soggetti allergici, perché la forza del vapore elimina gli acari.

La sua autonomia è praticamente illimitata e si ricarica in pochi minuti.

SC 5 Deluxe Signature Line di Kärcher eleva gli standard dell'igiene domestica attraverso il sistema VapoHydro e un intuitivo indicatore di temperatura a LED. Include un pratico scomparto per gli accessori e assicura risultati perfetti e una sessione di lavoro illimitata.