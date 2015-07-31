Cose da sapere sul robot aspira e lavapavimenti: guida completa

Il sistema di lavaggio del robot aspira e lavapavimenti

I modelli base che aspirano e lavano usano per l'acqua un piccolo serbatoio e trascinano un panno umido sul pavimento. Nel robot aspira e lavapavimenti il lavaggio è supportato da una base con due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Durante il ciclo, l’acqua sporca raccolta dai mop viene convogliata nell'apposito contenitore.



La base si occupa di lavare automaticamente i mop durante la pulizia, reidratandoli con acqua pulita. Il mop si solleva quando sale sui tappeti per evitare di bagnarli. Quando il lavoro è finito lavano i panni utilizzati per il lavaggio e li asciugano con aria calda. Ci sono robot lavapavimenti completi di kit per il collegamento alla rete idrica: lo svuotamento e riempimento sono automatici.