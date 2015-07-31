Redazione - 31 luglio 201506 marzo 2026
Cose da sapere sul robot aspira e lavapavimenti: guida completa
lI robot aspira e lavapavimenti utilizza tecnologie all'avanguardia per offrire risultati impeccabili senza sforzo: consigli per l'acquisto.
Potenza di aspirazione e durata della ricarica
Il robot aspira e lavapavimenti è dotato di filtri ad alta efficienza e lo svuotamento della polvere è automatico. La sua potenza viene indicata in Pascal (Pa). Più il parametro è alto, maggiore è la forza con cui il robot aspira lo sporco da pavimento e tappeti.
il valore ideale dipende dalla grandezza della superficie da pulire. Si possono considerare queste indicazioni:
- 2000–4000 Pa: robot adatto per piccoli appartamenti con pavimenti in gres o parquet e tappeti. È una potenza sufficiente per rimuove la polvere nella quotidianità;
- 4000–7000 Pa: è la potenza più adatta per la maggior parte delle case. Permette di aspirare molto bene briciole, polvere e tappeti per la casa di ogni genere.
- 7000–12000 Pa o più: consigliato in case con animali domestici. La maggiore potenza aiuta a raccogliere peli e sporco dalle superfici più difficili.
Un buon prodotto assicura un funzionamento continuo fino a circa due ore: si dirige in autonomia verso la stazione di ricarica quando la batteria si sta esaurendo.
Il sistema di lavaggio del robot aspira e lavapavimenti
I modelli base che aspirano e lavano usano per l'acqua un piccolo serbatoio e trascinano un panno umido sul pavimento. Nel robot aspira e lavapavimenti il lavaggio è supportato da una base con due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Durante il ciclo, l’acqua sporca raccolta dai mop viene convogliata nell'apposito contenitore.
La base si occupa di lavare automaticamente i mop durante la pulizia, reidratandoli con acqua pulita. Il mop si solleva quando sale sui tappeti per evitare di bagnarli. Quando il lavoro è finito lavano i panni utilizzati per il lavaggio e li asciugano con aria calda. Ci sono robot lavapavimenti completi di kit per il collegamento alla rete idrica: lo svuotamento e riempimento sono automatici.
Le funzioni smart del robot aspira e lavapavimenti
Il robot aspira e lavapavimenti è smart. Attraverso l’app dedicata, installata sullo smartphone, può essere controllato e programmato anche da remoto. Le applicazioni permettono inoltre di regolare diversi parametri di funzionamento, come la potenza o la quantità di acqua da utilizzare durante il lavaggio.
Riceverai sul dispositivo delle notifiche quando è necessario sostituire alcune parti soggette ad usura, come spazzole o filtri. I nuovi apparecchi dialogano con assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, permettendo di avviare o interrompere la pulizia semplicemente con un comando vocale.
FAQ: domande frequenti sul robot aspira e lavapavimenti
- Il robot aspira e lavapavimenti può sostituire completamente il lavoro manuale? Sì, i modelli avanzati mantenengono i pavimenti sempre puliti. Una pulizia manuale approfondita può essere utile solo occasionalmente.
- Il robot aspira e lavapavimenti funziona anche sui tappeti? Sì, i robot riconoscono automaticamente i tappeti e aumentano la potenza di aspirazione. Durante il lavaggio sollevano il panno di mop per evitare di bagnarli.
- Se acquisto uno dei migliori robot aspira e lavapavimenti quanto dura la batteria? Nei robot avanzati l’autonomia è di circa 120 minuti. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore, a seconda del modello
- È possibile usare detergenti non indicati dal produttore nel robot lavapavimenti? È sempre consigliabile seguire le indicazioni del produttore. Se intendi acquistare un detergente diverso da quello fornito dall'azienda deve essere specificatamente formulato per l'uso.
- Il robot aspira e lavapavimenti funziona bene con peli di animali? Sì, l'aspirazione è potente e le spazzole sono progettate per raccogliere i peli degli animali domestici. Come il robot aspirapolvere migliore è dotato di sistemi antigroviglio che impediscono ai capelli di formare ostacoli difficili da rimuovere.
- Il robot aspira e lavapavimenti è adatto al parquet? Sì, è capace di regolare la quantità d’acqua durante il lavaggio, quindi è adatto anche per pulire pavimenti in legno.
- Quanto spesso bisogna svuotare l'acqua nella stazione di ricarica? Dipende dalla capacità del contenitore e dalla frequenza d'uso. I modelli con carico e scarico collegato alla rete idrica effettuano lo svuotamento in autonomia.