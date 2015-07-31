Cose da sapere sul robot aspira e lavapavimenti: guida completa

- 06 marzo 2026

lI robot aspira e lavapavimenti utilizza tecnologie all'avanguardia per offrire risultati impeccabili senza sforzo: consigli per l'acquisto.

  1. Potenza di aspirazione e durata della ricarica
  2. Il sistema di lavaggio del robot aspira e lavapavimenti
  3. Navigazione intelligente e mappatura della casa
  4. Le funzioni smart del robot aspira e lavapavimenti
  5. FAQ: domande frequenti sul robot aspira e lavapavimenti

Potenza di aspirazione e durata della ricarica

Il robot aspira e lavapavimenti è dotato di filtri ad alta efficienza e lo svuotamento della polvere è automatico. La sua potenza viene indicata in Pascal (Pa). Più il parametro è alto, maggiore è la forza con cui il robot aspira lo sporco da pavimento e tappeti. 

il valore ideale dipende dalla grandezza della superficie da pulire. Si possono considerare queste indicazioni:

  • 2000–4000 Pa: robot adatto per piccoli appartamenti con pavimenti in gres o parquet e tappeti. È una potenza sufficiente per rimuove la polvere nella quotidianità;
  • 4000–7000 Pa: è la potenza più adatta per la maggior parte delle case. Permette di aspirare molto bene briciole, polvere e tappeti per la casa di ogni genere.
  • 7000–12000 Pa o più: consigliato in case con animali domestici. La maggiore potenza aiuta a raccogliere peli e sporco dalle superfici più difficili.

Un buon prodotto assicura un funzionamento continuo fino a circa due ore: si dirige in autonomia verso la stazione di ricarica quando la batteria si sta esaurendo.

Il sistema di lavaggio del robot aspira e lavapavimenti

I modelli base che aspirano e lavano usano per l'acqua un piccolo serbatoio e trascinano un panno umido sul pavimento. Nel robot aspira e lavapavimenti il lavaggio è supportato da una base con due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Durante il ciclo, l’acqua sporca raccolta dai mop viene convogliata nell'apposito contenitore.

La base si occupa di lavare automaticamente i mop durante la pulizia, reidratandoli con acqua pulita. Il mop si solleva quando sale sui tappeti per evitare di bagnarli. Quando il lavoro è finito lavano i panni utilizzati per il lavaggio e li asciugano con aria calda. Ci sono robot lavapavimenti completi di kit per il collegamento alla rete idrica: lo svuotamento e riempimento sono automatici.

Le funzioni smart del robot aspira e lavapavimenti

Il robot aspira e lavapavimenti è smart.  Attraverso l’app dedicata, installata sullo smartphone, può essere controllato e programmato anche da remoto. Le applicazioni permettono inoltre di regolare diversi parametri di funzionamento, come la potenza o la quantità di acqua da utilizzare durante il lavaggio.

Riceverai sul dispositivo delle notifiche quando è necessario sostituire alcune parti soggette ad usura, come spazzole o filtri. I nuovi apparecchi dialogano con assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, permettendo di avviare o interrompere la pulizia semplicemente con un comando vocale.

FAQ: domande frequenti sul robot aspira e lavapavimenti

  • Il robot aspira e lavapavimenti può sostituire completamente il lavoro manuale? Sì, i modelli avanzati mantenengono i pavimenti sempre puliti. Una pulizia manuale approfondita può essere utile solo occasionalmente.
  • Il robot aspira e lavapavimenti funziona anche sui tappeti? Sì, i robot riconoscono automaticamente i tappeti e aumentano la potenza di aspirazione. Durante il lavaggio sollevano il panno di mop per evitare di bagnarli.
  • Se acquisto uno dei migliori robot aspira e lavapavimenti quanto dura la batteria? Nei robot avanzati l’autonomia è di circa 120 minuti. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore, a seconda del modello
  • È possibile usare detergenti non indicati dal produttore nel robot lavapavimenti? È sempre consigliabile seguire le indicazioni del produttore. Se intendi acquistare un detergente diverso da quello fornito dall'azienda deve essere specificatamente formulato per l'uso. 
  • Il robot aspira e lavapavimenti funziona bene con peli di animali? Sì, l'aspirazione è potente e le spazzole sono progettate per raccogliere i peli degli animali domestici. Come il robot aspirapolvere migliore è dotato di sistemi antigroviglio che impediscono ai capelli di formare ostacoli difficili da rimuovere.
  • Il robot aspira e lavapavimenti è adatto al parquet? Sì, è capace di regolare la quantità d’acqua durante il lavaggio, quindi è adatto anche per pulire pavimenti in legno.
  • Quanto spesso bisogna svuotare l'acqua nella stazione di ricarica? Dipende dalla capacità del contenitore e dalla frequenza d'uso. I modelli con carico e scarico collegato alla rete idrica effettuano lo svuotamento in autonomia. 

