La cappa cucina moderna, elettrodomestico dalle grandi performace

Redazione - 24 febbraio 2022

Comfort acustico in primo piano con la cappa cucina moderna

Le funzionalità di una cappa da cucina moderna sono tutte atte al miglioramento del benessere domestico. Fondamentale è la silenziosità del rumore del motore o del passaggio dell’aria all’interno delle tubature. Su ogni cappa vengono indicati i dati tecnici legati all’efficientamento energetico, ai dati di consumo e al valore della rumorosità in decibel: per un basso livello di rumore, il valore per ridurre la sensazione sonora percepita è i 50 e i 60 decibel.

Falmec ha brevettato il sistema NRS, ovvero Noise Reduction System, per limitare al massimo i rumori. La tecnologia sviluppata permette di ridurre i consumi energetici, e aumentare l’efficienza, grazie a materiali fonoassorbenti innovativi. La collaborazione con laboratori dedicati allo studio della fluidodinamica rende questo prodotto altamente specializzato.

La cappa diventa anche complemento di arredo funzionale

Spesso la progettazione dell’impianto cucina dedica poco spazio allo studio della miglior cappa da installare. Questo prodotto, se ben analizzato, può diventare un elemento estetico impattante ed armonico, oltre che funzionale e pratico. Per questa funzione sono nate le cappe free-standing, ovvero separate della struttura della cucina, restando a vista. In questo modo si nobilita il benessere e il comfort di chi abita la dimora perché tutte le funzioni sono a portata di mano: il controllo dell’aspirazione della cappa, la gestione della luminosità e l’eventuale piano d’appoggio per contenere oggetti d’uso quotidiano. Un esempio eccelso è il prodotto realizzato da Q-Bic, dove lo stile industriale incontra la comodità moderna: nasce un connubio di linee nette, pulite e precise, realizzate con cromie sui toni del grigio.

La cappa per cucina moderna che purifica l'aria

Uno dei grandi benefici della cappa da cucina moderna è l’aspirazione dei fumi e degli odori provenienti dalle pietanze cucinate. La tecnologia continua oggigiorno a studiare prodotti che migliorano la qualità dell’aria e la purificano, eliminando particelle dannose o agenti inquinanti per la nostra salute. Una soluzione intelligente viene dal Elica con il modello Ikona Maxxi Pure, un sistema combinato di cappa e purificatore d’aria. L’esclusivo progetto ha permetto ad Elica di vincere due importanti premi come “Good Design Award 2021” e “Kitchen Innovation Award 2022” grazie ai notevoli benefici per la salute dati dalla qualità del design e dalla sua funzionalità. Ikona Maxxi Pure è estremamente silenziosa e di dimensioni ridotte, favorendo al massimo l’ottimizzazione degli spazi.

Una smart TV integrata nella cappa cucina

La cappa moderna da cucina è un complemento d’arredo estetico personalizzato a seconda delle necessità e dei gusti. Una delle ultime novità sul piano tecnologico riguarda la possibilità di integrare una smart TV con la cappa, ottenendo una combinazione che permette di sfruttare i vantaggi da entrambi i prodotti. Questa nuova funzione intelligente e comoda, ha diversi risvolti a seconda dell’utilizzo: Imago Plus , il modello proposto da Faber presenta una cappa multimediale con connessione wireless, per ascoltare musica, effettuare videochiamate anche durante la preparazione dei pasti e monitorare tutto l’ambiente casa tramite la sua tecnologia

, il modello proposto da presenta una cappa multimediale con connessione wireless, per ascoltare musica, effettuare videochiamate anche durante la preparazione dei pasti e monitorare tutto l’ambiente casa tramite la sua tecnologia Esistyle, soluzione di T-Vhood con depuratore d’aria attivo 24/24 e smart TV da 32”, regolazione intensità e cromia luminosa variabile a seconda delle esigenze.

Le cappe integrate nel piano cottura

La più innovativa tecnologia per le cappe da cucina moderne è legata alla possibilità di incorporarle nel piano cottura, risparmiando in termini di spazio e mantenendo l’aria pulita e ben areata. Il design di questi prodotti consente di avere vari livelli di potenza per l’aerazione, inoltre in alcuni è inserita la possibilità di nascondere questo elemento tramite sistema a scomparsa, lasciando il piano netto e ben definitivo.

L’esempio di AEG presenta un piano innovativo e all’avanguardia, con cappa centrale, minimale e perfettamente integrata con la superficie, grazie alla sua soluzione da 83cm. Il controllo del piano è semplice ed intuitivo, la cappa si autoregola a seconda della cottura in essere. Altri modelli proposti sono dai marchi Miele e Bosch, con varie versioni atte sia a filtrare sia aspirare.

Le cappe moderne per la cucina dotate di connettività wi-fi

Tutti gli ultimi modelli di cappa sono legati alla modernità e all’innovazione tecnologica, come il controllo da remoto, in modo tale che siano gestibili anche tramite o bluetooth o wireless o applicazione tramite i principali device. In quest’ottica sono presentate alcune nuove proprietà per le cappe moderne: Whirlpool, con la collezione W Collection, ha studiato la reattività della cappa, tramite alcuni sensori intelligenti, che analizzando l’aria in cucina, favorendone il ricambio

Bosch Siemens Home Connect, un nuovo progetto che prevede, tramite app, il collegamento in remoto con la cappa per variare l’intensità luminosa prodotta a seconda della luce esterna

Elica, con l’app dedicata, ha studiato tra collezioni con connettività wi-fi, gestibili dal cellulare o tramite comando vocale a breve distanza.

Le cappe definite a lampadario