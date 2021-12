Come e perché scegliere un letto Montessori per i nostri figli

Redazione - 07 dicembre 2021

Cos'è il letto Montessori?

I lettini per bambini denominati montessoriani sono studiati appositamente per esprimere i concetti e la filosofia espressi dalla pedagogista Maria Montessori. Il focus del suo metodo educativo era incentrato sulla figura del bambino e sulle sue capacità di interagire con il mondo circostante, sviluppando creatività e libertà di movimento. Tutto l’ambiente, in particolare la cameretta, deve rispecchiare principi atti a migliorare l’autonomia dei piccoli fin dalla tenera età. Il lettino montessori si distingue per: Assenza di sbarre, che costringono i bimbi a dipendere dai genitori per ogni movimento. In questo modo sono liberi di scendere e salire in autonomia

Altezza, i materassi prevedono una distanza di circa 20cm da terra

Struttura lignea con elementi naturali, imbottiti o circondati da cuscini, tappeti e piumini.

Perché sceglierlo per il bambino

La scelta di acquistare un letto montessoriano è volta a perseguire gli obbietti del metodo Montessori, con l’idea di voler rendere il bambino indipendente e libero. Ogni bimbo può cadere o gattonare fuori dal letto e sarà in grado di rialzarsi da solo, essendo il materasso adiacente al pavimento; inoltre la scelta sia del colore sia del materiale, sono studiati per favorire la nanna. Presentano strutture lignee con colori tenui e chiari, per diffondere tranquillità e calma durante le ore del sonno.



Un’altra particolarità della struttura sono le forme divertenti e creative, come la tenda indiana o la casetta con tetto a falda, che stimolano la fantasia dei piccoli. Viene consigliata questa tipologia di letto quando il bambino ha 18–24 mesi di età, in modo da favorire il passaggio dalla culla fino ai primi 3 anni di vita.

Dove si acquista un letto montessoriano

Un elemento innovativo come il lettino montessoriano è più difficile da reperire sul mercato ma non impossibile. Esistono ad oggi tanti negozi dedicati esclusivamente alla figura e alla crescita del bambino, che si occupano di realizzare diversi elementi ispirati al metodo Montessori, come la zona notte, l’armadio, la zona gioco e i giochi in sé. In particolare il letto, diversi sono i brand che hanno sviluppato design fantasiosi e pedagogici, esprimendo a 360° la filosofia della libertà.



I più famosi marchi online sono Babylodge, Woodly, Anacleto Kids (questi tutti made in Italy) e i più internazionali come Ikea e Decochic. Un’altra possibilità è comunque fattibile acquistando un lettino tradizionale ed eliminando o riducendo l’altezza delle gambe, in modo tale da esser quasi raso pavimento.

Si può realizzare un lettino montessori fai da te?