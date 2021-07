La guida completa al lavabo monoblocco per il bagno

Redazione - 05 luglio 2021

Cosa si intende per lavabo monoblocco

Il lavabo monoblocco è una soluzione sempre più diffusa nell’ambiente bagno, in virtù sia del suo notevole impatto visivo, sia della sua solidità, funzionalità e versatilità stilistica. Si tratta di un modello da appoggio a terra, con colonna e bacino uniti; per certi versi appare imponente, ma in realtà l’ingombro in corrispondenza del pavimento è molto limitato.



Di certo, occupa molto meno spazio dei lavabi incassati nei mobili e, per questo motivo, rappresenta un’ottima scelta anche per i bagni più piccoli. Le dimensioni sono estremamente variabili, di conseguenza non è difficile trovare l’articolo più adatto alle proprie esigenze.



Il monoblocco è freestanding, ovvero a libera installazione. Generalmente viene realizzato in ceramica, materiali acrilici, in acciaio rivestito o in materiali più innovativi come il Solid Surface e il Corian; opzioni meno comuni, ma molto interessanti, sono il marmo e persino il legno.



Per quanto concerne la rubinetteria, e quindi anche lo scarico, si sceglie fra soluzioni a parete e a terra, ma d’altro canto non mancano proposte caratterizzate anche da uno spazio per installare il miscelatore. Nella foto il lavabo in Solid Surface senza troppopieno Smooth di Rifra. Misure: 48x40,5x101 cm.

Dal lavabo a colonna a quello monoblocco: l’evoluzione di un classico

Il lavabo a colonna è un grande classico, anzi un evergreen. Se è vero che esistono ormai tante altre tipologie, è anche vero che questa non passerà mai di moda e ci sarà sempre chi continuerà a sceglierla per quel suo fascino un po’ retrò.



Ma per chi cerca un compromesso fra lo stile più tradizionale, appunto, e quello moderno indubbiamente la scelta perfetta è il lavabo monoblocco. Che è l’erede proprio di quello a colonna. L’evoluzione si è concretizzata per mezzo dell’installazione ma anche delle forme, le quali possono essere arrotondate e sinuose oppure più minimaliste e squadrate.



Diciamolo: il lavabo monolitico è concepito anche per catturare l’attenzione. È da considerare un elemento di arredo a tutti gli effetti, da esporre e valorizzare; a conferma di ciò, sono reperibili in commercio numerose versioni da centro stanza. Importante far presente che diverse aziende del settore offrono inoltre la possibilità di richiedere prodotti personalizzati, in riferimento alle misure e alle linee.



Nelle foto, il lavabo rotondo in marmo e legno Hug di Kreoo; il modello in Corian Fonte di Rexa Design; il lavabo Fluid di Ceramica Cielo.

Pro e contro di questo modello

Per chiarire ulteriormente le idee, passiamo in rassegna i vantaggi offerti dal lavabo freestanding, per poi far luce anche sui “contro”. Occupa poco spazio , quindi è un’ottima soluzione non solo per i bagni dallametratura ridotta ma anche per quelli più ampi in cui si vogliano installare due lavabi, uno accanto all’altro.

, quindi è un’ottima soluzione non solo per i bagni dallametratura ridotta ma anche per quelli più ampi in cui si vogliano installare due lavabi, uno accanto all’altro. È molto comodo .

. È dotato di un notevole potere decorativo , contribuisce notevolmente ad arredare la stanza.

, contribuisce notevolmente ad arredare la stanza. Viene prodotto con materiali durevoli e di qualità .

. Essendo freestanding, l’installazione è semplice e si ha una grande libertà in proposito.

e si ha una grande libertà in proposito. Fa sembrare il bagno più grande di quanto non sia in realtà.

di quanto non sia in realtà. Si integra armoniosamente in qualsiasi contesto.

E i difetti? A dire il vero, non ce ne sono. Qualcuno ritiene che la pulizia di questo tipo di lavabo sia piuttosto impegnativa, ma è una questione soggettiva che di certo non si può bollare come svantaggio. Altra cosa da far presente è che i prezzi non sono contenuti, anzi. I modelli di design arrivano anche a circa 3.000 euro, se non di più.



Nella foto, il lavabo in marmo 024 di Antonio Lupi; il lavabo con porta asciugamani Totem di Cerasa; il lavabo in Cristalplant Beauty di Ideagroup.

Che tipo di mobili bagno abbinargli