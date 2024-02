Migliora la postura e il comfort con una sedia ergonomica

Perché scegliere una sedia ergonomica

Embody di Herman Miller : la sua regolazione Backfit consente di adattare lo schienale alla curvatura naturale della colonna vertebrale per mantenere una postura neutra e bilanciata, grazie a questa caratteristica, una volta regolata la sedia, lo schienale si muove in modo dinamico, adattandosi automaticamente ai nostri cambiamenti di posizione.

L'acquisto di una sedia ergonomica è considerato un investimento per la salute futura, particolarmente importante sia in ambito aziendale che per lavorare comodamente da casa .

Scopri il comfort della sedia ergonomica

ID Soft L di Vitra , mostra una sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica.‎ Il meccanismo di seduta FlowMotion è bloccabile in posizione di seduta eretta, è‎ disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) o con o senza regolazione della profondità di seduta.‎

Come utilizzare correttamente una sedia ergonomica

Sedia ufficio girevole in tessuto con braccioli Skate di Sitland , ideale sia per l’ufficio che per l’angolo di lavoro o di studio a casa grazie alla sua semplicità di utilizzo e alle linee minimal che la caratterizzano.‎ Una vasta gamma di rivestimenti e di colori è disponibile per personalizzare il sedile e lo schienale, anche in rete o con membrana tecnica.‎

I materiali e i colori della sedia ergonomica

Nella scelta dei colori per la sedia ergonomica, è importante considerare le preferenze personali e lo stile dell'ambiente dove verrà collocata: in linea generale, mentre il nero e il grigio scuro sono opzioni classiche e versatili, tonalità più vivaci possono aggiungere dinamismo e vitalità a qualsiasi ambiente di lavoro, creando interessanti contrasti.

Per quanto riguarda i materiali, è consigliabile optare per una base resistente in metallo o plastica robusta per garantire la sua durata nel tempo, evitando materiali di bassa qualità che potrebbero cedere precocemente.

Un'imbottitura soffice e lavabile è la scelta consigliata, altri materiali come lo schienale in plastica a rete offrono durabilità, traspirabilità e comfort.

Se desideri un tocco di eleganza, puoi valutare una sedia in pelle, anche se rappresenta un investimento maggiore e richiede cure specifiche, tuttavia non è un materiale particolarmente traspirante e potrebbe non essere ideale nel periodo estivo.

Manerba, con Cross, ci propone una sedia ufficio girevole con ruote e braccioli, lo schienale è regolabile in altezza con sistema up&down e può essere dotato di supporto lombare regolabile in profondità.‎

Il meccanismo dell’oscillazione è regolabile in 5 posizioni di bloccaggio.‎