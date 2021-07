Segui i nostri consigli per comprare le sedie da cucina senza sbagliare

Redazione - 09 settembre 2014

Quali materiali prediligere per le sedie da cucina

Le sedie da cucina devono essere il risultato del perfetto incontro fra resistenza, durevolezza e design. Ciò significa che i materiali sono fondamentali. Quali prediligere? Il legno resta un’opzione intramontabile: è sempre ricco di fascino, naturale, solido. In più si lavora facilmente, per cui l'offerta in commercio è ampia e variegata, corrispondente gli stili più diversi.



Un’ottima alternativa è un suo derivato, cioè il laminato. Che può anche imitarlo perfettamente dal punto di vista estetico. Le sedie cucina in laminato hanno prezzi accessibili e assicurano una resa più che soddisfacente; inoltre, al contrario di quelle in legno, non necessitano di una particolare manutenzione.



Chi ama lo stile moderno troverà di certo interessanti le sedie cucina realizzate con materie plastiche, in primis il polipropilene e il policarbonato. Non hanno nulla a che vedere con le proposte in comune plastica e anzi in diversi casi portano la firma dei migliori brand del settore; sono colorate (ma non mancano quelle trasparenti), hanno spesso forme originali e accattivanti, garantiscono un elevato grado di comfort.



Nell’elenco delle migliori opzioni non può non figurare anche il metallo. Le relative sedie presentano quasi sempre sedute prodotte con materiali diversi, o completate da imbottiture, ma il metallo resta un’assoluta garanzia di solidità e contribuisce a donare all’ambiente un tocco industrial chic.



Per eventuali rivestimenti, invece, il consiglio è di puntare sull’ecopelle o sui tessuti; in quest’ultimo caso, si badi che siano sfoderabili, in modo da poter procedere con il lavaggio senza alcuna difficoltà.



Dove acquistare le sedie da cucina? Ecco un nome che molti considerano un insostituibile punto di riferimento: Smart Arredo. Si tratta di un e-commerce specializzato principalmente in arredi convertibili e trasformabili, ma il catalogo in realtà va ben oltre. E comprende tutto ciò che serve per arredare la casa, personalizzandola nel segno della qualità e dei prezzi accessibili.



Nella foto, uno degli articoli acquistabili su Smart Arredo: la sedia Konnor, con gambe in legno massello tinto naturale o noce americano e sedile in ecopelle bianca / sabbia / titanio. 100% Made in Italy.

3 consigli per abbinare sedie e tavolo in cucina

Si possono acquistare set composti da tavoli e sedie per la cucina, certo. E si va sul sicuro. Le tendenze del momento, però, portano verso un’altra direzione: quella degli abbinamenti liberi, che tra l’altro rappresentano un ottimo modo per personalizzare l’ambiente, renderlo visivamente più dinamico e anche più vivace. Ma come scansare il rischio di fare le scelte sbagliate? Ecco 3 consigli utili: Se si sceglie il mix&match , bisogna definire comunque un elemento di continuità. A un tavolo in legno si possono abbinare, per esempio, sedie realizzate con materie plastiche a patto che lo stile sia lo stesso. Oppure proprio lo stile può coincidere col contrasto strategico, però è bene che prevalga un solo materiale.

Fra i servizi offerti da Smart Arredo ci sono anche la consulenza telefonica e la chat online; gli esperti del team sono a disposizione per fornire chiarimenti, informazioni e consigli. Se l’acquisto effettuato non risulta soddisfacente, inoltre, il cliente può usufruire del reso gratuito: arriva un corriere a casa che ritira la merce a costo zero. Cosa chiedere di più?



Nelle foto, altre 3 modelli di serie da cucina in vendita su Smart Arredo: Armas, con gambe metalliche a slitta; Sippo, con gambe in legno massello e rivestimento in ecopelle; Eleonora, chic e moderna, in legno di faggio e polipropilene.

Attenzione alle dimensioni e al peso

Le dimensioni delle sedie cucina sono determinanti. Si tenga presente che l’altezza del tavolo è generalmente compresa fra i 72 e i 76 cm, anche se quelli in stile classico possono arrivare a 80 cm circa. L’altezza delle sedute, invece, in media varia da 40 a 48 cm.



Fondamentale è che fra queste ultime e il bordo del tavolo la distanza sia pari ad almeno 30 cm, per muoversi agevolmente. La larghezza della seduta non dovrebbe superare i 50-55 cm e la profondità dovrebbe essere di 60 cm al massimo. Se si intende acquistare una sedia imbottita, sarebbe opportuno misurarne l’altezza sotto il peso di una persona.



Anche il peso delle sedie è un fattore da considerare molto attentamente. Occorre, cioè, accertarsi che si possano spostare senza alcuna fatica (per sedersi ma anche per fare le pulizie). I modelli in legno sono i più pesanti, anche per questo spesso il processo di produzione prevede l’utilizzo di un secondo materiale; d’altra parte, i migliori prodotti sono progettati al fine di assicurare comunque l’estrema maneggevolezza. Le materie plastiche garantiscono la massima leggerezza e una piena promozione, in tal senso, spetta anche ai metalli e al laminato.



In qualunque direzione vadano le preferenze, Smart Arredo è in grado di soddisfarle con la sua offerta ampia e variegata. Sono prodotti selezionati, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo e coperti da una tripla garanzia: quella su eventuali difetti, quella sul trasporto e la garanzia di risultato e soddisfazione.



Nelle foto, altre 3 articoli molto richiesti: la sedia in legno di faggio (laccato o anticato) Darlene; la sedia pieghevole in acciaio e polipropilene Zeta e la sedia moderna in polipropilene e policarbonato Jodene.

Quali modelli scegliere se la cucina è aperta sul living