La sedia impilabile, una soluzione salvaspazio

Sedia impilabile: dove collocarla

In cucina, una sedia impilabile si abbina facilmente a tavoli di qualsiasi dimensione, dando la possibilità di scegliere tra vari stili e colori in armonia con il design dei mobili.

Nel soggiorno è possibile optare per modelli più eleganti, con dettagli raffinati che arricchiscono l'ambiente con un tocco di classe. Anche in camera da letto potrebbe essere utile per creare un posto dove godere della lettura di un buon libro.

Potranno essere riposte in un locale di servizio quando non vengono utilizzate.

Per evitare rischi è consigliabile informarsi presso il rivenditore circa il numero massimo di sedie che possono essere impilate.



Riflessi propone Lilia, una sedia impilabile bella da vedere ed ergonomica con scocca in polipropilene e gambe in metallo verniciate o cromate.