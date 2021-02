Ideagroup presenta Smyle: la collezione di mobili bagno tra ricercatezza e funzionalità

Soluzioni contenitive per il mobile sottolavabo

Se il bagno è uno solo in casa o se è piccolo e dalla geometria irregolare, è importante pensare, in fase progettuale e di ristrutturazione, ad una perfetta organizzazione spaziale attraverso l’uso di mobili bagno appositamente studiati per queste frequenti situazioni abitative. Vediamo dunque ora quali soluzioni adottare per contenere e ordinare lo spazio bagno:

Forme ergonomiche distinguono il design di Smyle