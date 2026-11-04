Personalizzare l'esperienza tra luce e qualità dei getti

La possibilità di adattare l’illuminazione e le modalità di erogazione dell’acqua alle proprie preferenze rende la doccia più confortevole. Nei soffioni doccia con LED con temperatura colore regolabile, è possibile passare da una luce bianca calda rilassante ad una luce bianca neutra. Dove prevista, la regolazione dell’intensità permette di rendere la luce più soffusa o più intensa. I sistemi con cromoterapia aggiungono la scelta di tonalità e sequenze luminose, spesso gestibili attraverso un telecomando.



Oltre all’illuminazione, conta la qualità del getto. Nei soffioni multifunzione si può scegliere tra una pioggia diffusa, una cascata e una nebulizzazione fine e leggera. Sono modalità che offrono sensazioni diverse: i comandi facilmente raggiungibili consentono di passare da un’impostazione all’altra, personalizzando acqua e luce con pochi gesti.

I soffioni doccia a parete della collezione Apollo di antoniolupi si caratterizzano per la struttura a Y in fusione d’ottone abbinata a una lampada sferica. La luce LED si accende automaticamente insieme all’erogazione del getto a pioggia e si spegne due minuti dopo la chiusura dell'acqua.

, in acciaio inox e di forma quadrata, integra un sistema di cromoterapia a sette colori. Il telecomando permette di gestire la luce e personalizzare l’atmosfera nella zona doccia.è un soffione a parete in acciaio inox che abbina il getto a pioggia all’illuminazione LED. Un pulsante impermeabile a parete consente di selezionare il colore della luce.