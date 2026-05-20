Redazione - 20 maggio 202620 maggio 2026
La nuova rubinetteria: tecnologia e risparmio idrico
Ricerca estetica, facilità d'uso e innovazione tecnologica che punta a ridurre l'impatto sull'ambiente sono i tratti distintivi della nuova rubinetteria.
Redazione - 20 maggio 202620 maggio 2026
Rubinetti a risparmio idrico: meno sprechi mantenendo le prestazioni
Parlare di risparmio idrico significa ripensare al modo in cui utilizziamo l’acqua. La migliore rubinetteria nasce con l'obiettivo di ottimizzare i consumi attraverso tecnologie capaci di controllare il flusso in modo più preciso.
- I limitatori di flusso regolano la quantità d’acqua in uscita. Gli areatori ottimizzano il flusso introducendo aria, facendo percepire un getto pieno utilizzando meno acqua. Le due tecnologie vengono integrate per aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi. Nei modelli a basso consumo il flusso può passare da circa 12 litri al minuto a soli 5 litri, con un beneficio immediato dal punto di vista ambientale ed economico.
- L’apertura del rubinetto in posizione di acqua fredda contribuisce a migliorare l’efficienza energetica, evitando l’attivazione inutile della caldaia, le emissioni di anidride carbonica e riducendo i consumi.
Con la collezione Verneuil Serdaneli rilegge in chiave moderna il dettaglio color oro che impreziosiva i bagni di lusso del passato. Oggi diventa un accento discreto che definisce lo stile del rubinetto.
Collezione Samon di Alpi Rubinetterie: rubinetto dal design essenziale in acciaio inox. Le linee concentriche, le diverse finiture e la forma della leva regalano personalità al miscelatore.
Nel miscelatore Reverso di Daniel Rubinetterie la leva fresata introduce ritmo e diventa segno distintivo. Design e funzione si incontrano in perfetto equilibrio.
Rubinetti touchless: maggiore igiene e praticità
I rubinetti touchless sono sempre più presenti anche in ambito residenziale e rappreseno una delle innovazioni più importanti. Grazie a sensori a infrarossi il flusso dell’acqua si attiva solo quando necessario semplicemente sfiorando il rubinetto e si interrompe automaticamente in assenza di movimento. I migliori prodotti sono dotati di batterie al litio che durano fino a 7 anni con circa 150 attivazioni di apertura/chiusura al giorno.
Questa tecnologia all'avanguardia consente di ridurre gli sprechi, ottimizzare il consumo idrico e gestire una risorsa preziosa in modo responsabile. È un sistema che assicura standard elevati di igiene, poiché limita al minimo il contatto diretto con la superficie del rubinetto.
I modelli di ultima generazione prevedono cicli di disinfezione termica per eliminare germi patogeni e il risciacquo automatico per evitare ristagni nei tubi. L'area di rilevamento è regolabile in base alle proprie esigenze.
Bau Cosmopolitan E è il rubinetto touchless firmato Grohe. Il telecomando consente di monitorare i consumi dell'acqua e i dati riguardanti i cicli di sanificazione e di verificare se tutto funziona regolarmente.
Collezione Sensor di Graff: rubinetti con sensori touch-free che rispondono con precisione a un semplice gesto della mano. Le finiture sono pensate per evitare impronte e macchie.
Il rubinetto elettronico della serie Otto di Idral è la sintesi tra ricerca estetica e innovazione tecnologica. Il sistema di erogazione è programmabile ed è integrata la funzione antilegionella.
Novità rubinetti per vasca da bagno e doccia
Anche la rubinetteria per doccia e vasca sta cambiando: il design è minimal e la tecnologia sempre più presente. Nel box doccia sono di tendenza i rubinetti ad incasso con manopole discrete e a volte finemente lavorate che comunicano pulizia visiva. I miscelatori termostatici mantengono costante la temperatura dell'acqua di doccia e vasca, evitando regolazioni continue e sprechi durante l’utilizzo. Sono studiati per rendere la routine quitidiana più confortevole.
Per la vasca da bagno il trend è una rubinetteria a parete che diventa distintiva ma otticamente meno invadente di quella del passato. Emergono anche i rubinetti a pavimento, ideali non solo per lavabi freestanding ma anche per vasche collocate a centro stanza. In ogni caso il risultato sarà un bagno con vasca moderno e dal forte carattere.
Chrono di Remer Rubinetterie è una collezione di miscelatori monocomando che richiamano l'estetica degli ingranaggi.
ShowerTablet di Hansgrohe abbina un miscelatore termostatico per installazione esterna ad una comoda superficie d'appoggio. La quantità dell'acqua può essere regolata con la manopola di controllo.
Delò propone Tonda, un miscelatore per vasca a pavimento con linee sinuose disponibile nelle finiture cromo, nero opaco e simil acciaio.
Rubinetti per il bagno: il design è al servizio del comfort
Nel settore della rubinettera per il bagno il design fa la sua parte: le tendenze parlano di sintesi perfetta tra geometrie pure e linee sinuose e il risultato è un’estetica pulita e a tratti scultorea. La forma del miscelatore per lavabo e bidet è esclusiva nella sua semplicità e i dettagli richiamano la perfezione artigianale unendo bellezza e praticità.
I comandi dei nuovi rubinetti per lavabo diventano più intuitivi e l’ergonomia è in primo piano. Accanto alle classiche manopole emergono le leve, che agevolano il gesto quotidiano rendendolo fluido e immediato. Cresce l'attenzione verso le installazioni a parete che contribuiscono a creare ambienti visivamente ordinati e continui.
La nuova rubinetteria fornisce un'esperienza dove il controllo del flusso e la riduzione degli schizzi sono caratteristiche fondamentali e mettono in luce un intento progettuale elevatissimo.
Mamoli presenta la Sottsass Collection: l'elemento distintivo è la leva a Y smaltata a caldo. Il linguaggio progettuale unisce rigore formale ed espressività in un rubinetto studiato per interagire con chi lo utilizza.
Il miscelatore Opera di Nobili Rubinetterie si esprime attraverso stilemi di ispirazione classica, con un'eleganza che diventa simbolo di continutà tra memoria e innovazione.
La nuova collezione Ordito di Guglielmi Rubinetterie segna un'evoluzione nel linguaggio progettuale accostando acciaio inox e filato tecnico in polipropilene riciclato nella sua versione intrecciata.
Nuova rubinetteria: domande frequenti
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Come contribuisce la nuova rubinetteria al risparmio idrico?La rubinetteria moderna utilizza tecnologie progettate per ridurre il consumo d’acqua, mantenendo comfort ed efficienza durante l’utilizzo quotidiano.
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Quali tecnologie aiutano a ridurre il consumo d’acqua nei rubinetti?Sistemi come limitatori di portata, aeratori e componenti tecnologicamente avanzati consentono di controllare meglio la temperatura e la portata del flusso d’acqua, riducendo gli sprechi.
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Cos’è un aeratore per rubinetti?L’aeratore è un dispositivo che miscela aria e acqua, riducendo la quantità utilizzata senza compromettere la percezione del getto.
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I rubinetti elettronici aiutano davvero a risparmiare acqua?Sì, i modelli elettronici con sensori interrompono automaticamente il flusso quando non necessario, limitando sprechi e consumi inutili.
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Perché scegliere una rubinetteria a basso consumo?La rubinetteria a basso consumo aiuta a ridurre l’utilizzo di acqua ed energia, contribuendo a contenere i costi domestici e l’impatto ambientale.
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La rubinetteria moderna unisce tecnologia e design?Sì, i nuovi rubinetti combinano funzionalità avanzate, attenzione alla sostenibilità e forme di tendenza adatte a bagni moderni.
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Come scegliere una rubinetteria davvero efficiente?È importante valutare presenza di tecnologie per il risparmio idrico, la qualità dei materiali, facilità d’uso e possibilità di personalizzazione per quanto riguarda le finiture.