La nuova rubinetteria: tecnologia e risparmio idrico

Rubinetti touchless: maggiore igiene e praticità

I rubinetti touchless sono sempre più presenti anche in ambito residenziale e rappreseno una delle innovazioni più importanti. Grazie a sensori a infrarossi il flusso dell’acqua si attiva solo quando necessario semplicemente sfiorando il rubinetto e si interrompe automaticamente in assenza di movimento. I migliori prodotti sono dotati di batterie al litio che durano fino a 7 anni con circa 150 attivazioni di apertura/chiusura al giorno.



Questa tecnologia all'avanguardia consente di ridurre gli sprechi, ottimizzare il consumo idrico e gestire una risorsa preziosa in modo responsabile. È un sistema che assicura standard elevati di igiene, poiché limita al minimo il contatto diretto con la superficie del rubinetto.



I modelli di ultima generazione prevedono cicli di disinfezione termica per eliminare germi patogeni e il risciacquo automatico per evitare ristagni nei tubi. L'area di rilevamento è regolabile in base alle proprie esigenze.



Bau Cosmopolitan E è il rubinetto touchless firmato Grohe. Il telecomando consente di monitorare i consumi dell'acqua e i dati riguardanti i cicli di sanificazione e di verificare se tutto funziona regolarmente.



Collezione Sensor di Graff: rubinetti con sensori touch-free che rispondono con precisione a un semplice gesto della mano. Le finiture sono pensate per evitare impronte e macchie.



Il rubinetto elettronico della serie Otto di Idral è la sintesi tra ricerca estetica e innovazione tecnologica. Il sistema di erogazione è programmabile ed è integrata la funzione antilegionella.