Il rubinetto per il lavandino del bagno, tra design e tecnologia

Le tendenze 2022 per il rubinetto lavandino bagno

La sala da bagno è ormai votata ad essere un ambiente in cui il comfort e il benessere sono protagonisti. La progettazione di questo spazio, oggi da vivere ma anche da esibire, si è evoluta e richiede prestazioni di eccellenza, design e raffinatezza, non solo nei mobili ma anche negli accessori, che sono rivistati nelle forme, aggiornati nelle finiture e nelle funzionalità. A caratterizzare la nuova rubinetteria per il lavandino del bagno è un design pulito ed elegante , oltre a tecnologie innovative e a un’attenzione particolare al rispetto dell'ambiente . Celebra il colore la collezione di rubinetti da bagno Origini firmata Gessi : dalle tonalità calde e naturali a quelle più neutre e tecniche, in continuità le scelte cromatiche dell’arredo della casa, un’ampia palette consente di personalizzare i diversi elementi assecondando la personalità e il gusto di chi vive lo spazio.

I rubinetti da bagno no touch, soluzioni intelligenti e pratiche

Diffuso ormai nella maggior parte degli ambienti destinati alla comunità, il rubinetto lavandino bagno touch free ha fatto il suo ingresso anche negli ambienti domestici, dove garantisce praticità e sicurezza. Soprattutto in questi ultimi anni, in cui il gesto di lavarsi le mani è diventato fondamentale per combattere la diffusione di virus e batteri. Un’abitudine quotidiana che ha influito sulla progettazione dei componenti tecnici della stanza da bagno, introducendo rubinetti intelligenti e provvisti di sistemi elettronici avanzati.



Zucchetti ha così rinnovato la sua collezione di rubinetti elettronici “no touch”, aggiungendo alcuni nuovi modelli che non rendono più necessario alcun contatto per l’erogazione dell’acqua. Un dispositivo intelligente rileva i movimenti delle mani e aziona l’acqua. Ciò consente anche un notevole risparmio, nel segno della sostenibilità. I rubinetti Zucchetti dotati di sensore sono prodotti durevoli, resistenti ed efficienti. La batteria integrata ne garantisce sicurezza, facilità d’installazione e praticità di manutenzione.