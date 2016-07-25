L’evoluzione dei soffioni doccia a parete

Il soffione doccia a parete si è trasformato da elemento tecnico compatto a componente capace di caratterizzare l’intera zona doccia. Accanto ai tradizionali modelli rotondi con getto a pioggia si trovano oggi versioni quadrate e rettangolari dalla dimensioni generose oltre a modelli dalla forma cilindrica.



L’installazione avviene mediante un braccio collegato all’uscita dell’acqua oppure, in alcuni prodotti, con un raccordo integrato direttamente nella parete. Un giunto orientabile consente di modificare l’inclinazione e dirigere il getto verso il centro del piatto.



Il soffione fisso non deve essere confuso con la doccetta: il primo distribuisce l’acqua dall’alto lasciando libere le mani, mentre la seconda può essere spostata e risulta utile per risciacquare parti specifiche del corpo o pulire la doccia. I due elementi vengono spesso abbinati e comandati attraverso un miscelatore con deviatore.



Dimensioni e funzioni devono essere scelte considerando la superficie dei box doccia moderni esistenti, la pressione disponibile e la portata richiesta.