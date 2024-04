Scegli maggiori rendimenti e minori emissioni con la sostituzione caldaia

Come capire se è necessario effettuare la sostituzione caldaia

Exclusive X di Beretta è una caldaia a condensazione a gas in classe A. Combustione ed elettronica, che rappresentano il cuore ed il cervello della caldaia, sono state interamente riprogettate per offrire un prodotto ancora più performante e rispondente agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale.‎

Sottolineiamo inoltre l'importanza dei controlli regolari e periodici come prima misura preventiva per evitare il rischio di emissione di monossido di carbonio, dovuto a problemi di combustione; si tratta di un gas inodore e insapore, quindi non rilevabile, ma estremamente pericoloso e potenzialmente letale.

Le vecchie caldaie appartengono a classi energetiche inferiori rispetto alle moderne, una classe più bassa si traduce in consumi più elevati e, di conseguenza, in bollette più costose.

Una caldaia che emette rumori non dovrebbe essere ignorata: potrebbe indicare problemi come una valvola danneggiata o una pompa in avaria. Se noti ronzii o vibrazioni anomali, è consigliabile spegnerla immediatamente e chiamare un tecnico specializzato per intervenire.

Tale intervento è spesso obbligato dopo circa 10-12 anni di utilizzo, in quanto, passando il tempo, aumenta la probabilità di manutenzione a causa dell'usura dei componenti. Diventa quindi sempre più importante, oltre che necessario, programmare la manutenzione al di fuori della stagione più fredda, per evitare costi di intervento più elevati.

La sostituzione caldaia diventa necessaria quando l'apparecchio si rompe in modo irreparabile oppure quando il preventivo del tecnico non giustifica la sua riparazione.

A chi affidarsi per la sostituzione della caldaia

Scegli la caldaia in base alle tue esigenze

Dopo aver completato i rilievi iniziali, il passo successivo è determinare il tipo di generatore di calore necessario e la sua potenza. È essenziale valutare se l'apparecchio sarà utilizzato solo per il riscaldamento o, come spesso accade, anche per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per gli impianti di riscaldamento autonomi, solitamente si impiegano caldaie con una potenza fino a 35 kW. Di norma, una potenza di circa 10 kW è sufficiente per il solo riscaldamento, riducibile a 2 kW in un nuovo appartamento in classe energetica A. Se si desidera anche la produzione di acqua calda sanitaria, è consigliabile una potenza di almeno 25 kW.

Un fattore di grande peso che riguarda la sostituzione caldaia è la scelta tra una soluzione a gas tradizionale oppure a condensazione.

Optare per l'acquisto di una caldaia a condensazione consente di ottenere consistenti risparmi energetici nel tempo, grazie all'utilizzo di una tecnologia che recupera il calore latente presente nei fumi di scarico per preriscaldare l'acqua in ingresso all'apparecchio.

Con l'installazione di una moderna caldaia a condensazione dotata di termo-valvole e termostato evoluto, il sistema di riscaldamento mantiene una temperatura costante, regolando il calore delle varie stanze in base alle necessità; ciò evita sprechi di energia termica, assicurando un funzionamento più efficiente del sistema di riscaldamento.

Vitodens 222-W di Viessmann è una caldaia a condensazione murale che garantisce semplicità di installazione e manutenzione e un riscaldamento ottimale degli ambienti e dell’acqua calda per la propria casa. Elettrodomestico in classe A, detraibile per l'efficientamento energetico per recuperare gran parte della spesa.