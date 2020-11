La nostra guida completa al controllo della caldaia

Redazione - 10 giugno 2015

Quali controlli è possibile fare da soli

Quando la stagione fredda è ormai alle porte, e si avvicina quindi il momento di rimettere in funzione i riscaldamenti, è sempre bene verificare la condizione della caldaia. Perché la presenza di qualche problema non solo compromette il funzionamento degli impianti radianti, per quanto può sfociare in un pericolo vero e proprio. Alcuni controlli possono essere fatti direttamente dall’utente, ecco quali: Verifica della pressione : ogni caldaia è dotata di un dispositivo chiamato manometro, che indica la pressione; basta avviare l’apparecchio e controllare il valore in questione: se è compreso fra 1,2 bar e 1,5 bar, va tutto bene. Se è inferiore, si può procedere semplicemente tenendo aperto per qualche istante il rubinetto di carico dell’impianto. In genere, così risale. Se invece si superano i 2 bar, occorre sfiatare uno o più radiatori, eliminando così aria dal circuito.

: ogni caldaia è dotata di un dispositivo chiamato manometro, che indica la pressione; basta avviare l’apparecchio e controllare il valore in questione: se è compreso fra 1,2 bar e 1,5 bar, va tutto bene. Se è inferiore, si può procedere semplicemente tenendo aperto per qualche istante il rubinetto di carico dell’impianto. In genere, così risale. Se invece si superano i 2 bar, occorre sfiatare uno o più radiatori, eliminando così aria dal circuito. Verifica dell’accensione del termostato: è buona norma anche dare una controllata a questo dispositivo, che invece regola e programma in modo automatico sia l’avviamento che lo spegnimento della caldaia.

Infine, si consiglia di controllare le bollette dell’energia elettrica e del gas: se, nonostante le abitudini siano sempre le stesse, le cifre appaiono lievitate ed emergono dei picchi di consumo inspiegabili, bisogna considerare l’ipotesi di un malfunzionamento della caldaia e contattare un tecnico.

Manutenzione ordinaria: cos'è e ogni quanto farla

La manutenzione ordinaria della caldaia consiste in una serie di interventi finalizzati a preservare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, evitare eccessivi consumi energetici ed individuare eventuali anomalie. Deve essere affidata a un tecnico abilitato e consiste, più precisamente, nelle seguenti operazioni: Pulizia dello scambiatore lato fumi.

Verifica dell’evacuazione dei fumi e prova di tiraggio della canna fumaria.

Pulizia del bruciatore principale e di quello pilota. Verifica della tenuta dell'impianto di adduzione del combustibile.

Prova relativa al funzionamento del generatore di calore.

Controllo relativo alla regolarità dell’accensione e alla taratura della caldaia.

Controllo dei dispositivi di comando e regolazione.

Verifica dei sistemi di espansione.

Valutazione della produzione di calore.

L’esperto, inoltre, ha il compito di accertarsi che l’impianto corrisponda alla normativa vigente, che non ci siano perdite di acqua né componenti usurati o malfunzionanti, che la presa d’aria sia libera. Al termine del lavoro, deve annotare un resoconto sul libretto della caldaia.



La manutenzione ordinaria è obbligatoria per legge, è vero. Non è vero, invece, che debba essere fatta una volta all’anno, perché non c’è alcuna disposizione in merito. L’indicazione precisa è contenuta nel libretto di istruzioni fornito dall’impresa installatrice.

Il controllo dei fumi della caldaia

Al contrario di quanto accade per la manutenzione ordinaria, per il controllo dei fumi ci sono scadenze precise stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Bisogna cioè farlo: Ogni due anni se la caldaia ha una potenza tra 10 e 100 kW ed è alimentata a combustibile liquido o solido.

se la caldaia ha una potenza tra 10 e 100 kW ed è alimentata a combustibile liquido o solido. Ogni quattro anni se la potenza è la suddetta ma l’alimentazione è a gas, metano o GPL.

se la potenza è la suddetta ma l’alimentazione è a gas, metano o GPL. Ogni anno se la caldaia è alimentata a combustibile liquido o solido e ha una potenza superiore a 100 kW.

se la caldaia è alimentata a combustibile liquido o solido e ha una potenza superiore a 100 kW. Ogni due anni se l’impianto è a gas, metano o GPL e supera i 100 kW.

La verifica fumi è necessaria anche quando si accende per la prima volta una caldaia, quando si sostituiscono apparecchi del sottosistema di generazione e quando si effettuano interventi che modifichino l’efficienza energetica. Ma in cosa consiste esattamente?



In un test finalizzato a verificare la regolazione del bruciatore, quindi determinare la temperatura dei fumi di combustione, i valori di tiraggio della caldaia e i parametri di sicurezza. Al termine della revisione, il manutentore rilascia il Bollino blu e un rapporto che deve essere conservato insieme al libretto della caldaia.

A cosa serve il libretto della caldaia

Dal gennaio 2016 qualsiasi impianto termico installato in un’abitazione oppure un edificio, quindi ci riferiamo alle caldaie ma anche ai climatizzatori, ai pannelli solari e via dicendo, deve essere dotato del Libretto d’impianto, un documento unificato per tutti gli apparecchi in questione, contenente 14 schede che i tecnici devono compilare in occasione dei vari interventi di manutenzione e/o controllo.



Il libretto d’impianto, quindi, ha sostituito il libretto della caldaia. Oppure è il nuovo libretto, dipende dai punti di vista. Su ogni scheda bisogna indicare la data del controllo e la tipologia, le caratteristiche tecniche e strutturali della caldaia e la configurazione impiantistica.



Si comincia dal collaudo e poi si riporta tutto, per filo e per segno. Si tratta, quindi, di una vera e propria carta d’identità, il che significa che bisogna annotare anche l’eventuale sostituzione di singoli elementi o modifiche di sorta. Non è facoltativo, bensì obbligatorio.

Quanto costano manutenzione e revisione della caldaia