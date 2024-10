Guida essenziale alle informazioni utili sulla manutenzione della tua caldaia

Redazione - 24 marzo 2019

Caldaia: che manutenzione serve prima dell’inverno

Il freddo sta arrivando e dobbiamo essere sicuri che la manutenzione dela caldaia sia a posto.

In modo che, accendendo l’impianto prima del gelido inverno, non ci siano brutte sorprese.

Premesso che la manutenziona caldaia va effettuata periodicamente, in autunno i controlli sono relativi al corretto funzionamento di: bruciatore e scambiatore;

scarico cioè la canna fumaria e il suo giusto tiraggio;

fumi. Il tecnico specializzato nella manutenzione provvede anche al controllo della ventilazione nel locale dove c’è la caldaia, alla parte idrica e alla eventuale presenza di aria nei termosifoni. Il tecnico specializzato nella manutenzione provvede anche al controllo dellanel locale dove c’è la caldaia, alla parte idrica e alla eventuale presenza di aria nei termosifoni.

Ogni quanto tempo si fa il check up della caldaia

Per il check up della caldaia, il consiglio è seguire i consigli del tecnico che l’ha installata, perché non c'è un obbligo..

Utile verificare le indicazioni del libretto di istruzione del produttore.

Un suggerimento è: controllarla almeno una volta all’anno.

La manutenzione caldaia riguarda in particolare la pulizia di bruciatore e scambiatore di regolazione, dove si accumulano scorie e calcare che potrebbero creare problemi.

Nel bruciatore si avvia la combustione miscelando carburante e carburente, cioè l’ossigeno che la alimenta.

Nello scambiatore l’acqua fredda della rete idrica viene riscaldata e veicolata nei termosifoni.

A chi spetta controllare i fumi della caldaia

La legge stabilisce che è obbligatorio effettuare verifiche periodiche nel funzionamento dei fumi, che monitorano la sicurezza e l’efficienza energetica dell’impianto.

Questa parte di manutenzione caldaia ha una periodicità di uno, due, quattro anni in base al tipo di impianto e alla sua potenza.

Il controllo, effettuato solo da un tecnico abilitato, spetta ai proprietari di casa e anche a chi è in affitto.

Alla fine del controllo viene rilasciato un bollino blu o verde a seconda se il comune di appartenenza è maggiore o inferiore ai 40mila abitanti.

Se non si controllano i fumi si possono pagare multe costose.

Perché è importante usare i cronotermostati in modo corretto

Oltre alle normali verifiche di manutenzione caldaia per avere sempre un impianto efficiente, da ricordare che un ruolo importante spetta a termostati e cronotermostati.

Impostati in modo adeguato permettono caldo e benessere in casa.

Possono infatti essere programmati nella temperatura giusta e attivati i in precise ore di giorno e notte in base alle necessità personali, spegnendosi quando si raggiunge il calore corretto.

Questo è fondamentale per un doppio motivo: non avere troppo caldo che fa male alla salute e risparmiare sulla bolletta evitando l’impianto acceso H24 anche quando non ci siamo, consumando energia e budget.

Quale differenza c’è tra manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia

La manutenzione caldaia si differenza in ordinaria e straordinaria. Nella manutenzione ordinaria , periodica, i controlli riguardano tutte le parti della caldaia e la loro pulizia, per verificarne il corretto funzionamento. Anche il controllo dei fumi è una operazione all’interno della manutenzione ordinaria.

, periodica, i controlli riguardano tutte le parti della caldaia e la loro pulizia, per verificarne il corretto funzionamento. Anche il controllo dei fumi è una operazione all’interno della manutenzione ordinaria. Nella manutenzione straordinaria si effettuano interventi al di là della abituale manutenzione ordinaria e che possono interessare anche la sostituzione di parti importanti della caldaia. Ovviamente non ha una periodicità, perché dipende esclusivamente da un evidente malfunzionamento dell’impianto.

Cosa succede se non si fa la manutenzione periodica della caldaia

La manutenzione periodica della caldaia è fondamentale per conservare l’efficienza e le prestazioni complessive della caldaia.

Così facendo, si allunga la vita dell’impianto stesso prestando sempre attenzione alla sicurezza.

La manutenzione caldaia si può eseguire in ogni periodo dell’anno, ma è decisamente meglio quando l’attività dell’impianto non è al massimo. Anche perché non sarebbe certo ideale scoprire che la caldaia non scalda quando le temperature si abbassano e c’è bisogno di un buon calore.

Le stagioni consigliare sono l’estate o l’autunno.

La manutenzione della caldaia aiuta a risparmiare sulla bolletta?