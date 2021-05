Arreda la zona pranzo all'aperto con i migliori tavoli e sedie da giardino

Redazione - 10 maggio 2013

Quali sono i migliori materiali per tavoli e sedie da giardino

Concedersi un pranzo o una cena all’aperto, nella propria intimità domestica: è uno dei piaceri della vita, diciamolo. E lo si assapora ancora di più se il tavolo e le sedie da esterno sono quelli giusti. Come orientarsi fra la ricca offerta in commercio? Innanzi tutto prendere una decisione relativa ai materiali. I migliori e più diffusi sono: Il legno : intramontabile, col suo fascino e la sua resistenza. Certo, i prodotti realizzati con questo materiale sono fra i più costosi, ma anche fra quelli di maggiore qualità. E l’integrazione in un contesto naturale è perfetta, per ovvi motivi. Bisogna effettuare, d’altra parte, una manutenzione corretta e ciclica, affinché il legno non si scolorisca e più in generale non perda la sua bellezza. Nulla di particolarmente impegnativo: esistono in commercio diversi oli e cere ad hoc con effetto nutriente e protettivo. L’essenza più pregiata e “performante” per gli articoli da esterno è il teak.

Fra i nuovi trend del momento segnaliamo i tavoli in cemento, praticamente indistruttibili ed egregi rappresentanti del mood minimalista.

4 consigli per abbinare tavolo e sedie senza sbagliare

I set composti da tavoli e sedie da giardino permettono di non porsi il problema degli abbinamenti, ma è anche vero che creare da sé gli accostamenti significa ottenere un maggior grado di personalizzazione e avere qualche soddisfazione in più. Ecco 4 consigli per non sbagliare: Per quanto concerne lo stile , si hanno davanti due strade completamente opposte: la continuità o il contrasto strategico. Quest’ultimo, però, dev’essere netto. Audace, evidente a tutti. Eventuali similitudini e somiglianze possono sembrare maldestri tentativi ditrovare l’abbinamento giusto.

possono anche essere del tutto diversi, però l’armonia cromatica è un elemento indispensabile. Proprio quello da cui partire per poi liberare la propria creatività. Se il tavolo ha una struttura importante, magari imponente, è opportuno che le sedie fungano anche da elemento per riequilibrare l’insieme, e che quindi siano più discrete e sobrie.

E i materiali? Il mix&match funziona e non ci sono particolari vincoli in proposito. Intorno a un tavolo in legno o in alluminio, per esempio, si possono serenamente collocare sedie in polipropilene.

I modelli per piccoli giardini e balconi

Quale tavolo e quali sedie scegliere per giardini piccoli, balconi o, più in generale, spazi limitati? Le soluzioni non mancano. Fra le più diffuse troviamo i tavoli quadrati con lato pari a 70-80 cm, comodi per due persone, ma anche quelli rettangolari con lato lungo di un metro o poco più e quelli rotondi con diametro compreso fra gli 80 e i 100 cm.



Per chi ama avere ospiti, invece, risolutivi sono i modelli estensibili: in poche mosse, il piano raddoppia o comunque diventa molto più ampio; questi tavoli allungabili possono accogliere anche 10-12 persone. Se invece l’ambiente outdoor viene sfruttato semplicemente per concedersi un po’ di relax, magari sorseggiare una bibita fresca all’aria aperta, la scelta perfetta coincide con i tavolini snack.



Altri jolly, definiamoli così, sono gli arredi pieghevoli: sia tavoli che sedie. Oppure, in riferimento a queste ultime, una valida alternativa coincide con i modelli impilabili.

Quale forma scegliere per il tavolo per esterno