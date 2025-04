Tavoli da giardino in alluminio: eleganza e resistenza

Tavoli da giardino in alluminio: qualche aspetto da considerare

I tavoli da giardino in alluminio, grazie ad uno strato di vernice specifica, sono protetti dalla corrosione, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e la massima durabilità.

Nelle zone particolarmente ventose, un tavolo interamente in alluminio può essere a rischio di ribaltamenti a causa della sua leggerezza, quindi è consigliabile adottare soluzioni di fissaggio o appesantire la base con materiali diversi.

Al di là di una pulizia regolare dallo sporco, il tavolo in alluminio non necessita di ulteriori manutenzioni.



La nuova collezione Stresa di Roda ci mostra un tavolo per l'outdoor con una struttura in alluminio che dialoga con un piano in gres, creando un contrasto materico interessante.