Cucina piccola? la soluzione è il tavolo a scomparsa

Tutti i vantaggi di un tavolo a scomparsa in cucina

Soprattutto quando la cucina non gode di dimensioni importanti, è possibile adottare soluzioni funzionali che permettano di avere più spazio all’interno dell’area per la preparazione dei cibi: i tavoli studiati per scomparire al di sotto del piano sono soluzioni versatili che possono essere impiegate sia per l’utilizzo in preparazione sia per accogliere ospiti a cena. Preferire una soluzione di tavolo a scomparsa per la cucina significa implementare lo spazio al momento della necessità che sia piano utile o uno spazio conviviale su cui consumare colazione o pranzo, l’ elemento a scomparsa può venire in aiuto in ogni occasione . Esistono differenti tipologie di tavoli per cucina, a scomparsa, differenti per meccanismi e modalità di estrazione:

Tavolo Terminale di Dibiesse: soluzione girevole per un design funzionale

Soluzione ideale per monolocale o mini appartamento, i tavoli a scomparsa sono utilissimi per un utilizzo estemporaneo al momento della mera necessità, in caso di preparazione cibi oppure adatti anche per accogliere ospiti inaspettati o ancora, per una improvvisata postazione di lavoro aggiuntiva. Al termine della necessità poi, potrà essere riposto nella sua sede , liberando spazio per scomparire magicamente all’interno della cucina nella posizione iniziale. In relazione alle esigenze quotidiane , in base agli spazi e alle necessità, avere a disposizione negli ambienti domestici arredi trasformabili permetterà di assolvere alle funzioni aggiuntive di ogni giorno. Il tavolo Terminale di Dibiesse è un versatile e funzionale banco di lavoro aggiuntivo che vede coniugare in un perfetto mix, attenzione alle esigenze del fruitore e progettazione oculata e di grande funzionalità. L’elemento Terminale di Dibiesse è dotato di ruote girevoli che rendono semplice l’estrazione del piano per ottenere un’agevole superficie di lavoro aggiuntiva . Un’idea rivoluzionaria, dal funzionamento davvero semplice ed efficace. Il piano di lavoro aggiuntivo del tavolo Terminale, si caratterizza di una superficie verticale dalla duplice funzione : infatti, realizzata nello stesso materiale del piano è sia gamba di supporto dell'estensione della cucina oltre che elemento verticale conclusivo dell'arredo stesso. È possibile estrarre dal top cucina mediante rotazione dalla superificie inferiore il piano addizionale, realizzato con lo stesso materiale laminato e con uguale finitura del piano di lavoro della cucina, dimezzandolo verticalmente.

Stosa cucine e il tavolo estraibile Amico: una soluzione ibrida per ogni occasione

Le proposte di Stosa si vestono di innovazione . È con il tavolo estraibile Amico che la cucina cambia estetica, arricchendosi di funzionalità aggiuntive e di praticità . La superficie aggiuntiva Amico di Stosa è una soluzione geniale utile a risolvere i problemi di spazio e piani insufficienti in cucina, in versione di soluzione funzionale aggiuntiva per penisola . Il tavolo è fissato al top della cucina e dotato di una gamba in scatolato metalico che vede nella parte terminale a terra la presenza di due ruote girevoli utili a permettere il movimento del piano stesso intorno ad un perno centrale disposto al di sotto della superficie della penisola. L'elemento è realizzato in metallo con finitura titanio al fine di richiamare il design e il materiale dello zoccolo della cucina. Dall’interno della base della penisola , caratterizzata da due cestoni contenitori, può essere estratto il funzionale tavolo da cucina che nel momento del termine utilizzo, potrà essere riposto in posizione originale salvaspazio . Soluzione utile a separare l’area di preparazione cibi dallo spazio living , vede la possibilità di diverse posizioni:

Isola Easy Table di Elmar: quando il tavolo esce dalla penisola

Altra soluzione altamente funzionale per il progetto cucina, è l’inserimento di un tavolo a scomparsa nell’isola oppure nella penisola pronto per essere estratto al momento della necessità ed essere riposto quando più non serva.

Isola Easy di Elmar è un modulo freestanding per la cucina, un sistema componibile in due diverse finiture, in legno o in versione metallo, il quale vede all’interno la presenza del tavolo scorrevole Isola Easy Table, soluzione in alluminio verniciato bianco completamente a scomparsa, caratterizzato da freno di posizione per un agevole utilizzo.

Il tavolo Easy Table è inseribile nel blocco in diverse tipologie di composizione:

a parete;

a penisola;

ad isola;

con una lunghezza minima di 180 cm.

È garantito e certificato catas per 30 mila cicli di aperture, offrendo una sicurezza e una durata nel tempo senza pensieri.

La soluzione Easy Table vede apertura per scorrimento orizzontale ad estrazione, come un cassetto dal blocco base, con posizionamento termine corsa a sbalzo, per un design essenziale e dall’aspetto minimale e pulito.

Una volta aperto, il tavolo Isola Easy è disponibile in due diverse lunghezze e due profondità per soddisfare ogni richiesta e ogni esigenza funzionale dell’utilizzatore finale.