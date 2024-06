Pavimenti da esterno Marazzi, grandi lastre e performance elevate

Redazione - 23 maggio 2024

Grandi lastre in grès porcellanato per i pavimenti esterni

Gli spazi outdoor, se progettati con cura e provvisti di pavimentazioni adeguate ed esteticamente gradevoli, valorizzano le nostre case al pari dei locali interni. A tal proposito le piastrelle in gres porcellanato di grandi dimensioni, conosciute come grandi lastre in gres, sono ideali per l'esterno grazie alle loro elevate prestazioni tecniche. Si prestano a realizzare superfici impermeabili e antiscivolo, grazie alla loro superficie strutturata, resistenti alle variazioni climatiche stagionali, in grado di mantenere inalterate nel tempo colorazioni e caratteristiche.



Le collezioni di pavimenti da esterno di Marazzi rispondono appieno alle necessità di trasformare le zone in plein air in vere e proprie stanze funzionali, dove rilassarsi, accogliere gli ospiti, studiare, lavorare. Il gres dell’azienda di Sassuolo narra storie di quotidianità, dentro e fuori casa, con prodotti dal design ricercato e dalle elevate prestazioni tecniche, così il materiale diventa un elemento di arredo e di architettura. L'azienda propone, nel nuovo formato 120x120 cm per 20 mm di spessore, 2 ispirazioni materiche declinate in 4 collezioni. La collezione Cementum20 e tre collezioni in gres porcellanato effetto pietra: Mystone Ardesia20, Mystone Limestone20 e Mystone Ceppo di Gré20.



Il nuovo grande formato di Marazzi per i pavimenti da esterno in gres

Per rivestire gli spazi esterni in sicurezza e con materiali dalle pregevoli prestazioni tecniche, Marazzi propone grandi lastre di gres nel formato 120x120 cm, che garantisce un'ottima resa estetica, grazie al minimo numero di fughe e rappresenta una soluzione ideale soprattutto per le grandi superfici. Lo spessore di 20 mm assicura un’elevata resistenza ai carichi e alle alte sollecitazioni.

Oltre al grande formato sono disponibili altre misure a seconda della collezione, per una varietà di scelta tale da permettere ad architetti e designer di disegnare diversi progetti di arredo in-out. La varietà di pezzi speciali disponibili, infine, consente una posa agevole in diverse situazioni, come piscine, porticati e scale, in continuità con il pavimento.





Cementum20, il gres effetto cemento per un mood industrial

Una collezione, Cementum20, che riproduce fedelmente l'aspetto e le proprietà del cemento colato in uno spessore di 20 mm, ma disponibile anche nel formato 60x120 cm. L'innovativa e sofisticata tecnologia di produzione BodyPlus consente a marazzi di interpretare il cemento con un'estetica e una grafica estremamente realistiche. Accenti di colore aggiungono profondità e ricchezza alle grandi lastre, mentre smalti antiriflettenti creano una superficie morbida al tatto e antiscivolo. L'integrazione della tecnologia Stepwise assicura prestazioni tecniche superiori, rendendo Cementum20 ideale per molteplici applicazioni.

Mystone, pavimentazioni in gres porcellanato con effetto pietra