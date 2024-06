Scegli il gres effetto cemento per i tuoi rivestimenti

Redazione - 13 giugno 2024

Le caratteristiche del gres effetto cemento

È sempre più apprezzato il gres porcellanato effetto cemento, sia per gli interni sia per gli esterni.

A entrambi dona un mood industriale che si adatta molto bene alle attuali tendenze di essenzialità.

Le innovazioni hanno permesso di ottenere collezioni che riprendono del tutto le sembianze dei cementi di un tempo con un’estetica minimalista dal grande impatto.

Senza dimenticare i punti di forza del gres che è:

resistente agli urti, all’usura, al calpestio, al gelo; durevole nel tempo;

antiscivolo e ignifugo;

stabile nel colore;

facile nella manutenzione e nella pulizia. Si ispira al cemento dello stile brutalista del secolo scorso la collezione District effetto cemento di Ceramiche Keope, con 5 tonalità neutre come le note calde e sabbiose Ivory. La superficie delle piastrelle di gres è impreziosita da dettagli naturali come sassolini, frammenti minerali e impurità materiche, che attualizzano il look industriale. Si ispira al cementodel secolo scorso la collezione, con 5 tonalità neutre come le note calde e sabbiose Ivory. La superficie delle piastrelle di gres è impreziosita da dettagli naturali come sassolini, frammenti minerali e impurità materiche, che attualizzano il look industriale.

Mood metropolitano per i pavimenti interni in gres effetto cemento

Per ottenere un mood metropolitano in casa, il gres effetto cemento è l’ideale.

Anche perché è decisamente versatile e risulta perfetto nell’abbinarsi con altri materiali, come il legno, ad esempio, che riesce a spezzarne una certa rigidità, riscaldando gli ambienti in un originale connubio caldo (legno) freddo (gres).

Se l’unione riguarda invece il gres effetto cemento e il metallo, lo scenario industriale diventa molto interessante con arredi vintage, magari dalle cromie chiare, in un continuo contrasto che esalta forme e materia.

Il gres porcellanato effetto cemento nel pavimento, con le sue lastre dal grande formato che ampliano gli spazi, è l’espressione di un linguaggio urbano che diventa rassicurante in un design severo e in un’architettura razionale.

Lo mostra bene la collezione effetto cemento Logico di Ceramica Sant’Agostino in cui il design rigoroso si apre all’eclettismo di arredi e decori. Diverse le gradazioni possibili, dal classico cement, al grey, al sand, al pearl.

Il gres effetto cemento per l'outdoor

Dare un tocco minimal e moderno all’outdoor è facile se si sceglie il gres effetto cemento.

Oltre a tutte le sue qualità di resistenza e durata nel tempo, il gres per l’esterno si mostra particolarmente robusto nei confronti di gelo, pioggia anche intensa e scarti di temperatura, è antisdrucciolo e inattaccabile persino dai sali della piscina.

Inoltre, difficilmente è soggetto a muffe, si lava con un idropulitore ed è facile da mettere in posa, sia direttamente su erba e terreno vario, sia su supporto sopraeleavato. Naturalmente per l’installazione ci si deve rivolgere a operai specializzati.

Un trend è quello di utilizzare il pavimento in gres effetto cemento per creare un continuum indoor e outdoor che anche grazie a questo materiale si trasforma in un vero e proprio prolungamento della casa all’aria aperta.

Ispirazione cemento per la collezione Timeless di Casalgrande Padana dallo spessore di 20 mm, in soluzioni coordinate tra dentro e fuori.

Il top cucina in gres effetto cemento

Il gres effetto cemento è una soluzione ottimale per il top in cucina cui regala uno stile industrial chic che la rende pratica e moderna. Questo per le sue performance di robustezza, cui si uniscono resistenza agli acidi, alle variazioni di temperatura, all’olio.

E poi perché non si deforma, tiene il colore e si pulisce facilmente, garantendo l’igiene, così importante in questo ambiente.

Ma il top in gres effetto cemento ha anche una valenza estetica di gran livello.

A seconda della gradazione preferita si ottengono stili diversi in cucina, abbinata a design, materiali, colori diversi.

Il gres effetto cemento in pratica sta bene con tutto, se poi si aggiunge che si tratta di un materiale ecologico riciclabile, è davvero perfetto. I designer lo usano talvolta per uniformare top e lavello della cucina con grandi lastre che regalano un aspetto vissuto in affascinante contrasto con arredi minimali.

L’eleganza del cemento chiaro con le lastre in gres porcellanato di Atlas Plan Boost Balance Ash, si unisce con raffinatezza nel Sistema Cucina Outdoor messo a punto da Modulnova nelle collezioni Mediterraneo e Block e valorizza il piano di lavoro persino in condizioni all'esterno..

Scegli il gres effetto cemento per il tavolo del living