Come sono le nuove piastrelle viste al Cersaie

Redazione - 24 settembre 2024

Color Blocking: giocate ad abbinare i colori!

Tra le nuove tendenze di piastrelle e rivestimenti il color block in primo piano.

Pavimenti e pareti giocano con i colori, affiancandoli nelle varie tonalità, più intense o polverose e tenui, oppure in decisi contrasti dal grande impatto. Massima la libertà espressiva,

per progetti versatili, vivaci, contemporanei, dal bagno, alla cucina, al living. Quintessenza Ceramiche sceglie i formati 15x15 cm e 6,5x13,5 cm, per le piastrelle in gres della collezione Färgblock, lucide e matt in 13 colori per un linguaggio creativo speciale e personalizzato. sceglie i formati 15x15 cm e 6,5x13,5 cm, per le piastrelle in gres della collezionelucide e matt in 13 colori per un linguaggio creativo speciale e personalizzato.

Decori su piastrelle, anche personalizzati

Con i decori, sulle nuove piastrelle, si realizzano composizioni fantasiose, ironiche e raffinate in ogni angolo di casa.

Seguendo i gusti, i decori sono alla base di progetti variegati, dal grande dinamismo, con dimensioni e colori che abbracciano con estrosità pareti e pavimenti.

Il pattern geometrico quadrettato della collezione in gres Upside di Refin è realizzato attraverso un accattivante reticolo di linee a rilievo che si intersecano e ricreano lo stesso motivo decorativo in varie misure, valorizzato da tonalità dalla grande potenza estetica.

Il cannettato: dal legno alle superfici ceramiche

Tra le nuove tendenze dei rivestimenti, in prima linea c’è il cannettato. Si tratta di un susseguirsi di scanalature regolari, a distanze ben definite, più o meno ampie e/sottili.

Sulle diverse superfici, dal legno a quelle ceramiche, creano un sofisticato effetto tridimensionale.

Il pattern cannettato in gres porcellanato, soprattutto per rivestire le pareti, grazie a giochi di volumi e contrasti visivi e tattili, si rivela ideale accostato a diverse cromie e a superfici lisce, donando a tutto un ambiente grande profondità.

È il caso delle collezioni Marmora Decoro Canneté Palombino, Lunense, Grigio Antico, Pavonazzetto di Casalgrande Padana.

Gres effetto marmo e pietra

Grazie alle innovazioni che aumentano le caratteristiche di resistenza e versatilità del gres porcellanato, le nuove tendenze di piastrelle e rivestimenti riescono a regalare prodotti dagli incredibili effetti veritieri ispirati a marmi e pietre. Per materiali che nell’aspetto naturale trovano il loro punto di forza.

Sono costruite con un agglomerato di marmo e pietra le lastre della collezione Grey Antique di Rak Ceramics, nelle varianti Moon Stone, Grey Stone, Crystal White. Concepite per rivestimenti, piano d’appoggio e pavimenti, omaggiano la naturale bellezza delle formazioni geologiche del nostro pianeta.

Piastrelle piccole fanno tendenza

Il piccolo formato delle piastrelle permette di rendere originali le diverse creazioni per le varie stanze di casa.

Spesso i designer propongono per ciascuna collezione dimensioni mini, e non solo il classico rinnovato 10x10 cm o il mosaico.

Lo scopo è un evidente invito alla personalizzazione combinando forme, misure, colori.

Capita ad esempio con il Gruppo Bardelli, con la pluri-gamma, Mix&Match, che abbina varie proposte. Il risultato è un bagno creativo come in foto, realizzato con le collezioni Play, Zip, Pastelli, in un insieme di dimensioni tra 12,5x12,5, 60x60, 12x3,75, 12x12 cm.

Superfici: scegliere tra opache o lucide