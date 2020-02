Benessere e praticità con la vasca idromassaggio angolare

Quanto costano le vasche idromassaggio angolari

Il prezzo di una vasca idromassaggio dipende non solo dalle dimensioni, dalla marca e dai materiali con cui è stata realizzata, ma anche dalla scelta che offre in relazione al massaggio, dal numero dei getti e da altri elementi che fanno incrementare il livello di comfort e funzionalità.



Quali sono questi elementi? Per esempio la cromoterapia, l’ozonoterapia, i miscelatori a cascata, l’eventuale presenza del poggiatesta; alcuni modelli hanno anche una radio integrata, pensate un po’. Alla luce di tutto questo, e prendendo in considerazione solo le migliori marche del settore, la spesa minima da mettere in conto è pari a 1.200-1.500 euro.



E la spesa massima? Una vasca iper accessoriata e iper performante può arrivare a costare anche 5.000 euro. Un modello da 2.000-2.500 euro, quindi, può risultare una via di mezzo soddisfacente sotto ogni punto di vista.



In foto Sense 7 Z1 di Novellini: il flusso d’aria si regola tramite programmi specifici. Le dotazioni? Cromolight, disinfezione e poggiatesta.