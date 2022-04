Vasche da bagno di Disenia

Ellisse, la vasca in Aquatek light

Ellisse è la vasca in Aquatek light dalla caratteristica forma ovale, disponibile in tre dimensioni di lunghezza e in quattro versioni: freestanding, angolo, nicchia o centrata rispetto alla parete. Esternamente, solo per la versione freestanding, può essere colorata nelle cromie laccate opache del campionario Ideagroup o RAL.